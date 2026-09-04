Cinquant’anni di Alpini a Solbiate Arno: una festa per celebrare storia, memoria e comunità

Domenica 6 settembre il Gruppo Alpini “Claudio Perin” festeggia il 50° anniversario della fondazione con una giornata di cerimonie, cortei, musica e momenti conviviali. Il programma partirà alle 9.30 dalla sede di via Aldo Moro

Cinquant’anni di storia, di impegno e di presenza nella comunità. È il traguardo che il Gruppo Alpini “Claudio Perin” di Solbiate Arno si appresta a celebrare con una giornata dedicata non soltanto agli Alpini, ma a tutta la cittadinanza.

L’appuntamento è per domenica 6 settembre, quando il paese sarà attraversato dalle celebrazioni per il 50° anniversario della fondazione del gruppo. Una ricorrenza che unirà i momenti ufficiali alla convivialità e che vedrà protagonista anche la Banda “Giuseppe Verdi” di Capolago.

Il programma della giornata

La festa prenderà il via alle 9.30, con il ritrovo presso la sede del Gruppo Alpini in via A. Moro 37.

Alle 9.45 è prevista l’alzabandiera presso il Monumento degli Alpini, seguita alle 9.50 dal corteo attraverso le vie del paese fino alla Chiesa parrocchiale.

Alle 10.20 si terrà l’onore ai Caduti, con la deposizione di una corona presso il monumento. Alle 10.30 sarà quindi celebrata la Santa Messa nella Chiesa parrocchiale di San Maurizio.

La celebrazione proseguirà alle 11.30 con un nuovo corteo lungo via Montebello, fino all’arrivo nell’Area Feste comunale, dove sono previsti i discorsi delle autorità.

La mattinata si concluderà alle 12.15 con un rinfresco per tutti i partecipanti.

A fare da accompagnamento musicale all’intera cerimonia sarà la Banda “Giuseppe Verdi” di Capolago.

Cinquant’anni nel segno di Claudio Perin

Il Gruppo Alpini di Solbiate Arno è stato costituito cinquant’anni fa, grazie all’intuizione del fondatore e primo capogruppo Alberto Marelli, insieme ad altri Alpini.

La scelta di intitolare il gruppo a Claudio Perin fu spontanea, legata alla forte commozione suscitata nella comunità dalla tragica scomparsa del giovane Alpino solbiatese, deceduto nel 1974 durante il servizio di leva a Silandro, in provincia di Bolzano. Ancora oggi, proprio a Silandro, un cippo ne ricorda la memoria.

In mezzo secolo sono state numerose le persone che hanno contribuito alla vita del gruppo. Tra quelle ricordate nella storia degli Alpini di Solbiate Arno c’è anche l’ex capogruppo Maurizio Bertolotti, recentemente scomparso.

Solidarietà, memoria e impegno per la comunità

Essere Alpini, spiegano dal gruppo, significa oggi soprattutto continuare a coltivare quei valori che hanno accompagnato l’associazione nel corso dei decenni: solidarietà, memoria, senso di comunità e appartenenza.

Nel corso degli anni il gruppo ha promosso diverse iniziative benefiche, tra cui quelle a favore della scuola dell’infanzia “Madre Teresa di Calcutta”, oltre alla donazione di due defibrillatori al Comune di Solbiate Arno.

Non è mancato l’impegno nelle occasioni istituzionali e commemorative, come le celebrazioni del 4 novembre e quelle organizzate nel 2021 per il centenario del Milite Ignoto, così come la partecipazione alle iniziative più sentite dalla popolazione, dalla processione per la Festa di Sant’Agata ai momenti di festa organizzati durante l’anno.

Tra questi, anche la Festa Alpina, riproposta quest’anno dal 22 al 24 maggio, che ha registrato una forte partecipazione da parte dei solbiatesi.

Gli auguri del sindaco Orestе Battiston

A celebrare il traguardo dei cinquant’anni è anche il sindaco di Solbiate Arno, Oreste Battiston, che ha rivolto agli Alpini il saluto dell’Amministrazione e dell’intera comunità.

Il sindaco definisce il mezzo secolo di attività «un traguardo straordinario» e sottolinea come gli Alpini rappresentino «una colonna portante del nostro territorio», ricordandone la presenza nelle emergenze, nelle calamità naturali, nella Protezione civile e nelle attività a favore del paese.

Battiston richiama inoltre i valori dello spirito di servizio, dell’amicizia, della generosità e della memoria, sottolineando l’importanza di trasmetterli alle nuove generazioni.

«A nome di tutti i cittadini, vi dico grazie – scrive il sindaco – per il tempo che donate alla nostra comunità, grazie per esserci sempre e per mantenere vivi gli ideali di chi ci ha preceduto».