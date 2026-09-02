Cinzia Trombino rivendica: “Mia la segnalazione che ha riportato la giunta di Albizzate nei parametri di legge”

A un mese esatto dalla revoca del suo incarico, Cinzia Trombino torna a parlare. E lo fa per rivendicare quello che, nella sua ricostruzione, è successo nelle settimane successive alla sua estromissione dalla giunta di Albizzate: una segnalazione formale sulla composizione dell’esecutivo, un parere della Prefettura di Varese e, alla fine, il rientro della giunta «entro i parametri di legge».

L’ex assessore, che resta consigliera comunale, affida il suo intervento a una nota scritta. Il passaggio centrale del testo riguarda ciò che Trombino dice di aver fatto dopo il decreto del sindaco Mirko Vittorio Zorzo che il 31 luglio le aveva revocato l’incarico. «Ho chiesto chiarimenti, ho protocollato richieste, ho segnalato le criticità a chi di dovere», scrive. Un’attività che descrive come «un lavoro silenzioso, fatto di atti formali e di responsabilità, perché la legalità non si difende con le parole, ma con i passaggi amministrativi corretti».

Il bersaglio della segnalazione, secondo la sua ricostruzione, era la nomina che aveva modificato la composizione della giunta subito dopo la revoca: una scelta che «fin da subito, non rispettava la quota di genere prevista dalla legge Delrio». Il riferimento è alla legge 56 del 2014, che per i comuni sopra i 3mila abitanti impone che nelle giunte nessuno dei due generi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento.

Il 3 agosto era stato nominato assessore Alessio Pozzi, militante della Lega ed ex capogruppo di maggioranza. Con quella nomina la giunta risultava composta di soli uomini, a eccezione della vicesindaco Eliana Chiara Brusa.

Il parere della Prefettura

Nella nota Trombino sostiene che la questione si sia chiusa con un pronunciamento dell’ufficio territoriale del governo. «Poi è arrivato il parere della Prefettura. Un documento netto, chiaro, che ha confermato ciò che avevo evidenziato: la Giunta, così com’era, non rispettava la legge». E aggiunge una lettura del ruolo degli organi di controllo: «Quando le istituzioni superiori intervengono, non lo fanno per creare problemi, ma per riportare ordine, equilibrio, tutela».

Da lì, scrive, «qualcosa si è mosso». Il 31 agosto Pozzi ha rassegnato le dimissioni per motivi personali e il sindaco ha nominato al suo posto la consigliera Claudia Vanetti. Sulle ragioni delle dimissioni Trombino sceglie di non entrare: «Motivazioni personali, nelle quali non entro nel merito e che gli auguro di risolvere al meglio». Ma tiene ferma la sua tesi di fondo, e cioè che l’uscita di scena di Pozzi «non cambia la sostanza del precedente procedimento non conforme».