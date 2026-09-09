Circolazione ferroviaria sospesa per un guasto tra le stazioni di Saronno e Tradate

Trenord comunica che attorno alle 17,30 la circolazione ferroviaria sulla linea Milano Varese è stata temporaneamente sospesa tra le stazioni di Saronno e Tradate a causa di un guasto alla linea ferroviaria.

È in corso un intervento di ripristino da parte dei tecnici di Ferrovienord. Il problema sta causando possibili variazioni di percorso e cancellazioni dei treni sulla linea.

I viaggiatori sono invitati a verificare l’andamento della propria corsa attraverso l’app e il sito di Trenord, nella sezione dedicata al “Real time | Linee e orari – ricerca treno”.

Al momento si attendono comunicazioni sulla conclusione dell’intervento tecnico per il ripristino della normale circolazione.