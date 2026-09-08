Cislago verso la prima scuola dell’infanzia statale: via libera dell’Ufficio scolastico

Il Comune di Cislago compie un passo decisivo verso la nascita della scuola dell’infanzia statale sul territorio comunale.

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale di Varese, ha infatti espresso parere favorevole all’attivazione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia statale presso la struttura comunale “Primi Passi”, situata nella frazione Massina e in grado di ospitare fino a tre sezioni.

Si tratta di un risultato di grande rilevanza per la comunità di Cislago, che non ha mai avuto una scuola dell’infanzia statale.

Un traguardo che arriva al termine di un percorso lungo e articolato, costruito dall’Amministrazione Comunale attraverso due anni di lavoro, confronto istituzionale, approfondimenti e interlocuzioni con il mondo della scuola e con gli enti competenti.

Un percorso nato anche da una prima risposta negativa, ricevuta due anni fa, che l’Amministrazione ha scelto di non considerare come un punto di arrivo, ma come un punto di partenza per continuare a lavorare alla ricerca di una soluzione concreta e sostenibile per il territorio.

Da allora, l’Amministrazione ha seguito con continuità e determinazione l’evoluzione dell’iter, mantenendo aperto il confronto con le istituzioni scolastiche e con gli uffici competenti e valutando, passo dopo passo, le diverse possibilità per arrivare all’attivazione di una scuola dell’infanzia statale a Cislago.

Un passaggio fondamentale è stato compiuto qualche settimana fa, quando il Sindaco e l’Assessore all’Istruzione Romina Codignoni hanno formalizzato all’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese la richiesta di attivazione delle sezioni statali presso il plesso “Primi Passi”, nell’ambito della nuova procedura definita per il dimensionamento scolastico, le cui modalità operative sono state comunicate al Comune nei primi giorni del mese di agosto.

La richiesta è stata corredata dalla documentazione e dagli atti già approvati nei mesi precedenti, oltre che dal parere favorevole espresso dal Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro”, al quale afferirebbero le nuove sezioni di scuola dell’infanzia.

In data 3 settembre è arrivato il parere favorevole dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, che rappresenta un passaggio fondamentale per il proseguimento dell’iter.

La Giunta Comunale ha quindi confermato formalmente la volontà dell’Amministrazione di procedere all’attivazione della scuola dell’infanzia statale, il cui percorso amministrativo non è ancora concluso.

Ora saranno necessari i successivi adempimenti da parte degli enti preposti, tra cui Provincia di Varese e Regione Lombardia, cui compete la formalizzazione definitiva, con l’obiettivo di rendere possibile l’attivazione della scuola a partire dall’anno scolastico 2027/2028.

Nel frattempo, il Comune utilizzerà i prossimi mesi per realizzare alcuni piccoli interventi di manutenzione.

«Questo risultato non arriva per caso e non nasce oggi. È il frutto di intenso lavoro, di richieste, interlocuzioni, approfondimenti e di un confronto costante con le istituzioni scolastiche e con gli enti competenti. Per Cislago si tratta di un passaggio importante e, per certi versi, storico. La nostra comunità non dispone di una scuola dell’infanzia statale e abbiamo ritenuto necessario lavorare concretamente per colmare questa mancanza. Non ci siamo limitati a esprimere una volontà politica. Abbiamo costruito un percorso, individuato una soluzione, coinvolto le istituzioni competenti e seguito passo dopo passo l’iter necessario per arrivare a questo risultato.

Il parere favorevole dell’Ufficio Scolastico Territoriale rappresenta oggi un riconoscimento importante del lavoro svolto e ci permette di guardare con maggiore fiducia al traguardo. Continueremo a seguire ogni passaggio con la stessa determinazione e attenzione con cui abbiamo lavorato in questi due anni, affinché il progetto possa essere portato a compimento e Cislago possa finalmente avere la sua prima scuola dell’infanzia statale»