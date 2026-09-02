Colonie feline a Ceriano Laghetto, in biblioteca una raccolta di cibo per i mici
Per dare una mano e sostenere i gatti delle colonie si possono consegnare le confezioni di cibo secco o umido in biblioteca negli orari di apertura
A Ceriano Laghetto vivono diverse colonie di gatti, seguite giorno per giorno da un gruppo di volontari che le tiene sotto controllo, le nutre e, quando serve, si occupa anche di portare i gatti dal veterinario.
Per dare una mano a chi se ne prende cura, in collaborazione con il Comune, è stata attivata una raccolta di cibo per gatti alla Biblioteca Comunale “Cesare Parazzini“.
Chi vuole contribuire può portare cibo secco o umido semplicemente passando in biblioteca durante gli orari di apertura.
Per maggiori informazioni si può scrivere a egle.prandini@comune.ceriano-laghetto.mb.it
Image by Florian Bollmann from Pixabay
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