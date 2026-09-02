Come si creano gli origami? Un nuovo corso alla Biblioteca di Ternate

Dopo il successo della prima edizione, il corso di origami organizzato dalla Biblioteca di Ternate torna con una nuova proposta dedicata a tutti gli appassionati della celebre arte giapponese. Il maestro Massimo, esperto nell’antica tecnica della piegatura della carta, guiderà una prova gratuita, durante il quale verrà presentato il nuovo corso da 10 lezioni completamente gratuite.

Durante il ciclo precedente, adulti e ragazzi avevano realizzato gru, fiori, figure geometriche e piccoli oggetti decorativi, scoprendo come la precisione e la fantasia possano trasformare un semplice foglio di carta in qualcosa di unico. Visto l’entusiasmo che aveva accompagnato il primo corso, il maestro ha scelto di condividere ancora una volta la sua passione.

L’appuntamento è lunedì 14 settembre, dalle 20.30 alle 22.00, alla Biblioteca di Ternate in via Volta 6. In questa occasione sarà possibile partecipare alla prova gratuita, conoscere il programma delle nuove lezioni e iscriversi al corso direttamente in biblioteca.

L’iniziativa fa parte del progetto Condividi il sapere, che invita a mettere in circolo competenze e curiosità: insegna ciò che sai, impara ciò che non sai.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione via WhatsApp al numero 3783071335 oppure tramite il modulo online compilabile a questo link. Per restare aggiornati sulle novità della Biblioteca di Ternate è possibile iscriversi al canale WhatsApp a questo link.