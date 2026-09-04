Commercio di vicinato, Confesercenti porta la raccolta firme tra i negozi del centro di Varese

La mobilitazione nazionale per la tutela e il rilancio del commercio e dei servizi di prossimità fa tappa nuovamente nel cuore di Varese. Mercoledì 9 settembre la sede territoriale di Confesercenti promuove una nuova giornata dedicata alla raccolta firme per sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare, organizzando un percorso itinerante tra le attività del centro cittadino per permettere a esercenti e residenti di sottoscrivere la richiesta.

Il primo itinerario con la Vice Sindaca Ivana Perusin

L’iniziativa vedrà la partecipazione attiva delle istituzioni locali e regionali, pronte ad affiancare gli organizzatori lungo i diversi appuntamenti previsti durante il pomeriggio. Il primo percorso prenderà il via alle 15.30 e vedrà la presenza della Vice Sindaca e Assessore alle Attività Produttive del Comune di Varese, Ivana Perusin.

La delegazione farà visita a quattro attività del centro storico. Si partirà alle 15.30 da Base Blu Donna in Piazza del Podestà 1, per poi spostarsi alle 15.50 alla Drogheria Vercellini in Piazza Giovine Italia 1. Il tour proseguirà alle 16.10 presso Tecnocasa Varese Centro in via Dandolo 17 e si concluderà per questa prima fase alle 16.30 da Il Filo di Vale, nella Galleria Manzoni in via Manzoni 3/A.

La seconda tappa in centro insieme a Giuseppe Licata

A partire dalle 17.00 la campagna riprenderà insieme al Consigliere regionale Giuseppe Licata, che toccherà altri quattro punti vendita della città per incontrare commercianti e cittadini.

La prima sosta è fissata alle 17.00 da The New New in via Del Vecchio 10. Alle 17.20 il gruppo raggiungerà il negozio Calza Inn al centro commerciale Le Corti in Piazza della Repubblica 25 (piano -2), per poi trasferirsi alle 17.40 al Bar Gallery, sempre in Galleria Manzoni. L’ultima tappa della giornata si terrà alle 18.00 presso Too Sisters in via Rossini 16.

Il valore presidio e sociale delle botteghe di quartiere

L’obiettivo dell’evento è portare la discussione sui servizi di vicinato direttamente all’interno dei luoghi che rappresentano l’economia locale, garantendo a chiunque la possibilità di firmare in qualsiasi momento della giornata.

«Portare la raccolta firme direttamente tra le attività commerciali – la sottolineatura di Rosita De Fino, Direttrice di Confesercenti – significa partire proprio dai luoghi che questa proposta vuole tutelare. Il commercio di prossimità non rappresenta soltanto un valore economico: contribuisce alla vitalità delle nostre vie, crea relazioni e costituisce un presidio fondamentale per le città. Per questo vogliamo coinvolgere sempre più commercianti e cittadini e far sentire, anche attraverso questa raccolta firme, la voce dei territori».

La presenza degli amministratori ribadirà la centralità delle attività di vicinato e la necessità di introdurre strumenti concreti per garantirne la permanenza. L’appuntamento del 9 settembre rappresenterà così un nuovo momento di mobilitazione per richiamare l’attenzione sul futuro del commercio di vicinato.