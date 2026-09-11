Comunità energetiche rinnovabili, a Varese il convegno sulle opportunità per aziende e cittadini

Di fronte alla nuova impennata dei costi dell’energia e a un contesto internazionale sempre più instabile, le comunità energetiche rinnovabili (Cer) possono diventare strumenti importanti in mano a imprese, cittadini e istituzioni per una maggiore autonomia energetica e risparmiare in bolletta. Servono però maggiore consapevolezza sulle opportunità e adottare nuove abitudini nell’utilizzare l’energia. Il tema sarà al centro della terza edizione si Energetica, il convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Varese in programma venerdì 25 settembre alle Ville Ponti.

Il convegno affronterà i temi dell’efficientamento energetico, delle fonti rinnovabili e delle opportunità a disposizione dei membri delle Cer, offrendo informazioni pratiche per aiutare le imprese ad aumentare la propria sostenibilità. A sottolineare l’obiettivo è Anna Deligios, segretaria generale della Camera di Commercio di Varese: «Con la recente impennata dei costi dell’energia – spiega Deligios –, è il momento giusto per riprendere il dibattito. Attraverso questo convegno vogliamo fornire strumenti concreti per accompagnare le aziende attraverso la transizione energetica».

Flessibilità energetica e comunità: Malpensa Insubria Cer

A illustrare le opportunità delle Cer è stato invece Andrea Gatti, presidente di Malpensa Insubria Cer: la comunità energetica multicabina inaugurata dalla Camera di Commercio nel 2023 che copre diversi Comuni nel cuore della provincia compresa la città di Varese. «La comunità energetica rinnovabile – sottolinea Gatti – è un vantaggio competitivo per il territorio e per tutti i soggetti che ne fanno parte».

Flessibilità energetica e comunità: sono i due aspetti alla base delle Cer secondo Gatti. Secondo il presidente di Malpensa Insubria Cer, per ottenerne i benefici maggiori è importante che i membri di una comunità energetica adottino nuove abitudini, concentrando – ad esempio – i consumi domestici nei periodi di maggiore produzione energetica. L’obiettivo è quindi instaurare un modello di collaborazione in grado di generare vantaggi e risparmio sia al sistema quanto ai singoli componenti.

Un bando per le aziende che installano nuovi impianti fotovoltaici

Per incentivare l’adozione di fonti rinnovabili di energia e l’adesione alle Cer, la Camera di Commercio ha deciso di intervenire con un’iniziativa economica mirata. La segretaria generale Deligios ha presentato il nuovo bando a sostegno dell’installazione di nuovi impianti fotovoltaici nelle aziende, che prevede contributi fino a 20.000 euro per un totale di 280.000 euro di risorse complessive.

Le Cer, «Una palestra per il futuro»

A tirare le somme sugli obiettivi dell’iniziativa è stato il giornalista Maurizio Melis, che modererà l’incontro del 25 settembre. Per Melis le comunità energetiche sono una vera e propria «palestra per il futuro della gestione dell’energia. La transizione energetica funziona, è economicamente sostenibile, e può essere addirittura conveniente se viene realizzata in modo coerente».