Comunità Energetiche Rinnovabili: con Camera di Commercio di Varese un convegno per imprese e cittadini
Un appuntamento promosso dall'ente camerale insieme all'Associazione Malpensa Insubria CER per mostrare i benefici concreti della condivisione di energia pulita tra enti, aziende e privati cittadini
Camera di Commercio di Varese promuove un incontro dedicato alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) per illustrare come imprese, enti locali e privati possano produrre, consumare e condividere energia pulita. L’appuntamento, organizzato insieme all’Associazione Malpensa Insubria CER, punta a trasformare la sostenibilità in una risorsa concreta per il sistema economico e sociale del territorio.
Opportunità e vantaggi della transizione energetica
L’iniziativa nasce per offrire risposte pratiche a chi intende ridurre l’impatto dei costi energetici attraverso l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Far parte di una CER consente infatti di accedere a una gestione efficiente delle risorse, aumentando la competitività delle piccole e medie imprese e migliorando la sostenibilità dei servizi pubblici.
Nel corso dei lavori verranno analizzati gli aspetti chiave legati alla sicurezza e alla flessibilità energetica. Tra i temi centrali figura l’autosufficienza, un fattore fondamentale per mettere al riparo imprese e famiglie dalle oscillazioni dei prezzi generate dal contesto geopolitico internazionale.
Condivisione e incentivi per il territorio
Aderire a una Comunità Energetica Rinnovabile significa superare il modello tradizionale di consumo per abbracciare una logica di rete. Condividere l’energia prodotta sul territorio permette di generare un valore diffuso, a beneficio sia dell’ambiente sia dell’economia locale.
Il bando per gli impianti fotovoltaici
Durante il convegno verrà presentato ufficialmente anche il nuovo bando promosso dalla Camera di Commercio di Varese. La misura intende sostenere economicamente la realizzazione di impianti fotovoltaici destinati all’ingresso nelle CER, offrendo un aiuto finanziario diretto a chi sceglie di investire nel solare.
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