Varese News

Varese Laghi

Comunità Energetiche Rinnovabili: con Camera di Commercio di Varese un convegno per imprese e cittadini

Un appuntamento promosso dall'ente camerale insieme all'Associazione Malpensa Insubria CER per mostrare i benefici concreti della condivisione di energia pulita tra enti, aziende e privati cittadini

pannello fotovoltaico

Camera di Commercio di Varese promuove un incontro dedicato alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) per illustrare come imprese, enti locali e privati possano produrre, consumare e condividere energia pulita. L’appuntamento, organizzato insieme all’Associazione Malpensa Insubria CER, punta a trasformare la sostenibilità in una risorsa concreta per il sistema economico e sociale del territorio.

Opportunità e vantaggi della transizione energetica

L’iniziativa nasce per offrire risposte pratiche a chi intende ridurre l’impatto dei costi energetici attraverso l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Far parte di una CER consente infatti di accedere a una gestione efficiente delle risorse, aumentando la competitività delle piccole e medie imprese e migliorando la sostenibilità dei servizi pubblici.

Nel corso dei lavori verranno analizzati gli aspetti chiave legati alla sicurezza e alla flessibilità energetica. Tra i temi centrali figura l’autosufficienza, un fattore fondamentale per mettere al riparo imprese e famiglie dalle oscillazioni dei prezzi generate dal contesto geopolitico internazionale.

Condivisione e incentivi per il territorio

Aderire a una Comunità Energetica Rinnovabile significa superare il modello tradizionale di consumo per abbracciare una logica di rete. Condividere l’energia prodotta sul territorio permette di generare un valore diffuso, a beneficio sia dell’ambiente sia dell’economia locale.

Il bando per gli impianti fotovoltaici

Durante il convegno verrà presentato ufficialmente anche il nuovo bando promosso dalla Camera di Commercio di Varese. La misura intende sostenere economicamente la realizzazione di impianti fotovoltaici destinati all’ingresso nelle CER, offrendo un aiuto finanziario diretto a chi sceglie di investire nel solare.

QUI PER ISCRIVERSI

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 07 Settembre 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.