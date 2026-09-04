Curiglia con Monteviasco
“Comunitour” in Val Veddasca, un’escursione tra natura, storia e comunità locali.
Un’esperienza immersiva pensata per mettere in luce il legame sociale e identitario che unisce il borgo alla sua gente. Nel pomeriggio l’incontro con Roberto Baggio, restauratore ed esperto di meridiane
Domenica 13 settembre in Val Veddasca torna “ComuniTour”, un’iniziativa ideata da Teatro Periferico per riscoprire il territorio attraverso il valore della comunità e della memoria condivisa.
Il percorso ad anello copre circa 1,8 chilometri con un dislivello di 341 metri e alla bellezza della natura e del paesaggio si aggiungerà la voce di chi abitualmente vive questi luoghi. Una parte del percorso, infatti, verrà praticata ascoltando testimonianze e racconti sul territorio con l’ausilio di cuffie wireless, un’esperienza immersiva pensata per mettere in luce il legame sociale e identitario che unisce il borgo alla sua gente.
Il ritrovo è fissato alle ore 9.30 presso il parcheggio della funivia di Monteviasco a Ponte di Piero. Durante la salita verso la frazione di Lozzo, i partecipanti avranno modo di fare la conoscenza di Ambrogio, molti anni passati a studiare erbe selvatiche e profondo conoscitore delle specie botaniche del territorio, per poi proseguire il cammino sotto la guida esperta della naturopata Sonia Gallazzi. All’arrivo nel borgo di Lozzo si scopriranno storie e testimonianze di chi lo abita attraverso l’audio-racconto in cuffia.
Nel pomeriggio, dopo il pranzo al sacco, si terrà l’intervento di Roberto Baggio, restauratore ed esperto di meridiane. Il cammino si concluderà con il rientro a Ponte di Piero previsto entro le ore 17.00, arricchito da una sosta per una tisana condivisa.
L’iniziativa è realizzata anche grazie alla collaborazione dell’associazione Amici di Lozzo. La quota di partecipazione è di 15 euro ed è richiesto un abbigliamento idoneo all’escursionismo; da portare pranzo al sacco, acqua, cappello, k-way e bastoni da trekking, per chi desidera. Iscrizioni entro venerdì 11 settembre.
Informazioni e prenotazioni: 347 0154861 e 338 6020892 – info@teatroperiferico.it