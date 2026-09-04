“Comunitour” in Val Veddasca, un’escursione tra natura, storia e comunità locali.

Domenica 13 settembre in Val Veddasca torna “ComuniTour”, un’iniziativa ideata da Teatro Periferico per riscoprire il territorio attraverso il valore della comunità e della memoria condivisa.

Il percorso ad anello copre circa 1,8 chilometri con un dislivello di 341 metri e alla bellezza della natura e del paesaggio si aggiungerà la voce di chi abitualmente vive questi luoghi. Una parte del percorso, infatti, verrà praticata ascoltando testimonianze e racconti sul territorio con l’ausilio di cuffie wireless, un’esperienza immersiva pensata per mettere in luce il legame sociale e identitario che unisce il borgo alla sua gente.

Il ritrovo è fissato alle ore 9.30 presso il parcheggio della funivia di Monteviasco a Ponte di Piero. Durante la salita verso la frazione di Lozzo, i partecipanti avranno modo di fare la conoscenza di Ambrogio, molti anni passati a studiare erbe selvatiche e profondo conoscitore delle specie botaniche del territorio, per poi proseguire il cammino sotto la guida esperta della naturopata Sonia Gallazzi. All’arrivo nel borgo di Lozzo si scopriranno storie e testimonianze di chi lo abita attraverso l’audio-racconto in cuffia.

Nel pomeriggio, dopo il pranzo al sacco, si terrà l’intervento di Roberto Baggio, restauratore ed esperto di meridiane. Il cammino si concluderà con il rientro a Ponte di Piero previsto entro le ore 17.00, arricchito da una sosta per una tisana condivisa.

L’iniziativa è realizzata anche grazie alla collaborazione dell’associazione Amici di Lozzo. La quota di partecipazione è di 15 euro ed è richiesto un abbigliamento idoneo all’escursionismo; da portare pranzo al sacco, acqua, cappello, k-way e bastoni da trekking, per chi desidera. Iscrizioni entro venerdì 11 settembre.

Informazioni e prenotazioni: 347 0154861 e 338 6020892 – info@teatroperiferico.it