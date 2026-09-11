Con l’inizio della scuola ripartono i progetti di Confindustria Varese per i giovani

Con l’inizio del nuovo anno scolastico riparte anche l’impegno di Confindustria Varese e delle sue imprese associate verso le nuove generazioni. L’obiettivo è di valorizzare il talento di studenti e studentesse e costruire ponti sempre più solidi tra mondo del lavoro e mondo delle scuole.

“Investire sui giovani significa investire sullo sviluppo del sistema produttivo locale – afferma Luigi Galdabini, Presidente di Confindustria Varese –. È con questa convinzione che portiamo avanti le numerose iniziative dedicate ai ragazzi e alle ragazze di tutte le età, per far conoscere loro, da vicino, l’industria del Varesotto, le competenze richieste dal mercato del lavoro e le opportunità professionali e di realizzazione personale che il territorio è capace di offrire. È un tassello necessario per costruire fin da oggi il capitale umano di cui avrà bisogno la Varese2050”.

I PROGETTI DI CONFINDUSTRIA VARESE

Sono quattro i principali progetti education di Confindustria Varese:

Eureka! Funziona!: un’iniziativa promossa da Federmeccanica, in accordo con il MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito), e portata avanti a livello locale dalle imprese dei Gruppi merceologici “Meccaniche” e “Siderurgiche, Metallurgiche e Fonderie”. Si rivolge ai bambini e alle bambine del terzo, quarto e quinto anno delle scuole primarie e si pone l’obiettivo di orientare gli studenti al “saper fare” con la realizzazione e la costruzione di progetti concreti, come ad esempio modellini o giocattoli;

Pmi Day: un’iniziativa di orientamenti promossa dal Comitato Piccola Industria di Confindustria e portata avanti a livello locale dal Comitato Piccola Industria dell’Associazione. Si rivolge agli studenti di terza media e si pone l’obiettivo di avvicinare i ragazzi al mondo dell’impresa per aiutarli nella scelta degli studi superiori;

Generazione d’Industria: un’iniziativa sostenuta da un protocollo d’intesa firmato nel 2011 da Confindustria Varese insieme a Provincia di Varese e Ufficio Scolastico Territoriale. Si rivolge agli studenti degli istituti superiori e si pone l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura d’impresa nelle scuole, anche attraverso lezioni, visite aziendali, stage e borse di studio;

Latuaideadimpresa: un’iniziativa promossa dai Sistemi Formativi di Confindustria e portata avanti a livello locale dal Gruppo Giovani Imprenditori dell’Associazione. Si rivolge alle studentesse e agli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado. Si tratta di un concorso di idee imprenditoriali che si pone l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo dell’azienda, delle startup e del fare impresa.

L’IMPEGNO NEI PERCOSI POST-DIPLOMA

Quattro progetti a cui si affiancano altre iniziative di orientamento e formazione. L’attività di Confindustria Varese a favore dei giovani, infatti, si estende anche al mondo post-diploma e universitario, attraverso diverse progettualità sviluppate insieme all’Università LIUC e all’Università degli Studi dell’Insubria. Per non dimenticare la partecipazione dell’Associazione alle sei Fondazioni ITS Academy presenti sul territorio: ITS Academy INCOM, ITS Academy Mobilita, ITS Academy COSMO, ITS Academy Giulio Natta, ITS Academy RED e ITS Academy Lombardia Meccatronica.

LA PARTECIPAZIONE AI PROGETTI ISTUZIONALI

Fondamentale è anche il coinvolgimento di Confindustria Varese in progetti interistituzionali come Job&School per l’orientamento scolastico-lavorativo e Green School per diffondere nelle scuole la cultura della sostenibilità con l’adozione di buone pratiche verdi e di comportamenti rispettosi dell’ambiente.

ALCUNI NUMERI

Quello di Confindustria Varese è un impegno concreto che negli anni ha portato a risultati importanti. A raccontarlo sono proprio i numeri: lo scorso anno, per esempio, sono stati circa 800 gli alunni delle scuole primarie, appartenenti a 39 classi di 14 istituti, che hanno partecipato a Eureka! Funziona!; il Pmi Day, invece, ha coinvolto 3.500 ragazzi delle scuole medie, provenienti da 171 classi di 49 istituti, con 64 visite organizzate nelle aziende varesine.

Con Generazione d’Industria, grazie alla collaborazione di 34 imprese partner, sono state consegnate 69 borse di studio agli studenti del quarto e quinto anno dei 17 istituti tecnici ed economici di secondo grado. A questi si aggiungono circa 200 studenti di 7 scuole superiori del territorio coinvolti nel progetto Latuaideadimpresa.