Concluso l’esame del Pgt a Malnate: la coalizione Bellifemine: “Manca una visione di città sostenibile”

Si è concluso in Comune a Malnate l’esame di oltre cento osservazioni presentate al Piano di Governo del Territorio (PGT), uno strumento fondamentale per la pianificazione e lo sviluppo della città per gli anni a venire. L’iter di analisi, giunto al termine lo scorso 3 settembre, ha registrato una partecipazione massiccia con più di cinquecento cittadini, associazioni, gruppi di categoria, professionisti e forze politiche di opposizione che hanno inviato i propri contributi. A intervenire sull’esito dei lavori è la coalizione d’opposizione che fa capo all’ex sindaca Irene Bellifemine, criticando duramente sia le modalità del confronto sia le scelte urbanistiche contenute nel documento adottato.

Il nodo del confronto e le critiche della minoranza

Secondo quanto espresso dai gruppi di minoranza, la fase di analisi dei contributi presentati dalla cittadinanza si sarebbe svolta senza una reale apertura da parte dell’amministrazione. L’esame puntuale dei singoli documenti è stato avviato soltanto dopo le sollecitazioni delle opposizioni, mentre la maggioranza consiliare avrebbe mostrato l’intenzione di concludere rapidamente l’iter procedurale. Dalla disamina dettagliata delle singole proposte presentate, la coalizione a sostegno di Bellifemine ha ribadito e rafforzato la propria contrarietà all’impostazione generale del PGT, definendo il piano «privo di una visione moderna capace di intercettare i mutamenti demografici e la crisi climatica in corso».

Le perplessità sul consumo di suolo e sulle nuove strutture

Tra le maggiori criticità evidenziate dai consiglieri figurano il timore di un’eccessiva cementificazione del territorio malnatese e il destino riservato ad alcune aree specifiche della città. La minoranza contesta la possibilità di edificare su spazi attualmente liberi o a prato e mette in guardia sui rischi di nuove espansioni commerciali attraverso l’apertura di ulteriori supermercati. Punti di perplessità riguardano anche la destinazione dell’ex cava Cattaneo, per la quale viene paventata la trasformazione in un’area destinata a impianti fotovoltaici anziché a uno spazio verde alberato, oltre alla previsione di un parco giochi a ridosso dell’area cimitero. Per l’opposizione, «lo sviluppo cittadino dovrebbe puntare prioritariamente sulla qualità urbana e sui servizi, evitando di saturare ogni area residua del territorio».

Verso il Consiglio comunale e la mobilitazione

Nonostante l’esame si sia concluso senza modifiche sostanziali alla linea adottata, la coalizione si dice determinata a proseguire la propria azione d’informazione e coinvolgimento verso la cittadinanza, le associazioni e i giovani in vista dei prossimi passaggi d’aula per l’approvazione definitiva del PGT. «La partita non è ancora finita – l’appello dei rappresentanti della Coalizione Irene Bellifemine Sindaco, Alessandra Lorenzetti e Raffaele Bernasconi – invitiamo fin d’ora cittadini, associazioni, professionisti e soprattutto i giovani malnatesi a unirsi a noi. Da qui al prossimo Consiglio Comunale continueremo a denunciare ciò che riteniamo sbagliato e a costruire insieme una mobilitazione per chiedere un PGT diverso».