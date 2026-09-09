Connessi con la Natura al Centro Didattico Scientifico di Tradate: Laboratorio di lettura e disegno

Un ricco programma di percorsi e proiezioni arricchito dall’incontro pomeridiano con l’autrice Lucia Spezzano per scoprire la profonda relazione tra l’essere umano e l’ambiente circostante

Una nuova domenica estiva all’insegna della scienza, delle esplorazioni all’aria aperta e della promozione della lettura. Domenica 13 settembre, dalle ore 14.30 alle 18.00, il Centro Didattico Scientifico con EcoPlanetario di Tradate apre le sue porte per l’iniziativa “Domenica tra natura e spazio”, arricchita dalla presentazione del libro “Connessioni con la natura” dell’autrice Lucia Spezzano. L’evento rappresenta un’opportunità pensata per accogliere famiglie, bambini e appassionati dell’ambiente e dell’astronomia negli spazi immersi nel verde del Parco Pineta.

I viaggi del cosmo con l’EcoPlanetario

Durante l’intero pomeriggio, i visitatori potranno intraprendere veri e propri viaggi immersivi alla scoperta dell’universo. La struttura mette a disposizione le proiezioni e gli approfondimenti guidati dell’EcoPlanetario per svelare i segreti delle costellazioni e dei corpi celesti. Parallelamente, sarà possibile partecipare alle visite alla specola e all’Osservatorio Astronomico gestito dalla Fondazione Osservatorio Astronomico di Tradate, offrendo uno sguardo ravvicinato agli strumenti di osservazione e alla cultura scientifica.

Natura, sentieri e la presentazione del libro

Oltre alle attività dedicate al cielo, la giornata propone esperienze a contatto diretto con la biodiversità del Parco Pineta. I partecipanti potranno percorrere il Sentiero del Sistema Solare, avventurarsi nei tracciati sensoriali del bosco e cimentarsi in giochi sul campo. Alle ore 15.30 è in programma un momento speciale dedicato all’editoria e all’ambiente con la presentazione del volume “Connessioni con la natura”, dove l’autrice Lucia Spezzano racconterà il valore del legame profondo tra l’essere umano e l’ecosistema circostante.

Informazioni utili e modalità di partecipazione

Tutte le attività sul campo, dai percorsi nel bosco alle tappe didattiche, sono concepite per coinvolgere attivamente adulti e bambini attraverso il gioco e l’osservazione sul campo. L’accesso al Centro Didattico Scientifico si trova in via ai Ronchi 75 a Tradate. Per accedere alle proiezioni dell’EcoPlanetario e ad alcune attività guidate è richiesta la prenotazione online anticipata tramite il portale ufficiale del Centro Didattico Scientifico, mentre nell’area esterna si consiglia di indossare calzature comode per fruire al meglio dei sentieri immersi nella natura.