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Contrada San Bernardino, Federico Arri è il nuovo fantino per il Palio di Legnano 20027

Il fantino indosserà la giubba biancorossa per il Palio di Legnano 2027. Un ritorno per la contrada, pronta a costruire insieme a Federico un nuovo percorso

Arri

La Contrada San Bernardino ha ufficializzato il nome del fantino che indosserà la giubba biancorossa per il Palio di Legnano 2027: sarà Federico Arri, detto “Ares”.
“Dopo un periodo lontano dalla nostra Contrada, oggi le strade tornano a incontrarsi, sulla base di un rapporto consolidato che San Bernardino ha deciso di rinnovare. La scelta di Federico Arri – dichiara il capitano Riccardo Colombo – nasce innanzitutto dalla fiducia. Nelle precedenti esperienze con la nostra Contrada ha sempre dimostrato professionalità, serietà e disponibilità, costruendo un legame solido”.
Un ritorno che la Contrada San Bernardino accoglie “con convinzione e guarda al prossimo Palio con fiducia, pronta a costruire insieme a Federico questo nuovo percorso”.

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Pubblicato il 09 Settembre 2026
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