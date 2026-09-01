Controlli straordinari della Polizia Locale nelle stazioni tra Busto, Tradate e il Saronnese

Al via i controlli straordinari nelle stazioni tra Busto, Tradate e Saronnese. Anche quest’anno, su impulso della Prefettura di Varese e grazie al finanziamento di Regione Lombardia, dopo una programmazione condivisa fra i Comandi delle Polizie Locali di Busto Arsizio, Saronno, Tradate, Castellanza, Caronno Pertusella e Gerenzano, martedi 1 settembre si darà il “via” ai servizi nelle aree adiacenti le stazioni ferroviarie e i capolinea dei TPL straordinari relativi al progetto “Stazioni Sicure 2026” sottoscritto nel mese di luglio scorso da diversi Comuni della provincia di Varese.

Il progetto prevede che le diverse Polizie locali, insieme e in maniera coordinata, dovranno operare presso le rispettive stazioni ferroviarie attivando servizi di prossimità e controllo finalizzati alla prevenzione e alla repressione di comportamenti illeciti e di situazioni di degrado urbano.

L’adesione al protocollo proposto dalla Prefettura di Varese ed oramai consolidato da alcuni anni, è finalizzata ad aumentare l’attività di presidio in questi luoghi sensibili per migliorarne la sicurezza e l’accessibilità. Regione Lombardia, come per gli anni scorsi, ha sostenuto tale progetto partecipando con una copertura finanziaria pari a 60.000 euro, suddivisi equamente fra i tre Comuni capofila (Varese, Busto Arsizio e Gallarate) a sostegno dei servizi straordinari che verranno effettuati.

Il progetto presentato dal Comune di Busto Arsizio prevede la realizzazione entro fine anno di oltre 130 servizi aggiuntivi di pattugliamento delle aree sensibili (stazioni ferroviarie e fermate TPL) per oltre 1000 ore/uomo di lavoro straordinario presso i Comuni di Busto Arsizio, Saronno, Tradate, Castellanza, Caronno Pertusella e Gerenzano.