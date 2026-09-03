Corgeno si veste di tricolore per i campionati assoluti a sedile fisso

Sarà un fine settimana tricolore in provincia di Varese per il canottaggio a sedile fisso. Sabato 5 e domenica 6 settembre Corgeno di Vergiate ospiterà la 74ª edizione dei Campionati Italiani Assoluti riservati alle imbarcazioni Elba e Jole Lariana, la principale manifestazione del calendario nazionale per questa disciplina che ha sui nostri laghi uno dei territori più importanti.

Sono infatti nove le società della provincia di Varese presenti ai campionati: De Bastiani Angera, SC Arolo, SC Caldè, SC Germignaga, Cerro Sportiva, SC Corgeno, SC Porto Ceresio, SC Ispra e Sport Club Renese. L’appuntamento è organizzato dalla Canottieri Corgeno, con il patrocinio di numerosi enti locali (Provincia di Varese, Comune di Vergiate, Camera di Commercio, Parco del Ticino, Coni Lombardia e Varese Sport Commission) e prevede numeri importanti: saranno poco meno di 400 gli atleti al via, distribuiti in 311 equipaggi, con trenta società complessivamente iscritte.

Il contingente più numeroso – oltre a quello varesotto – arriva dalla provincia di Genova, con nove società, mentre sono sette quelle comasche. Tre i club provenienti dal Verbano Cusio Ossola, uno dalla provincia della Spezia e uno da Livorno. Una rappresentanza dunque ampia, che mette insieme le principali realtà del canottaggio a sedile fisso.

L’obiettivo sarà conquistare i titoli italiani nelle diverse specialità, ma anche i trofei che verranno assegnati al termine della manifestazione. In palio ci sono il Trofeo Generale “Guido Cantù”, destinato alla prima società nella classifica generale, il Trofeo Jole “Carlo Bogni” per la classifica Jole e il Trofeo Elba “Raffaele Simonetta” per la classifica Elba. Saranno inoltre assegnati il Trofeo perpetuo “Guido Bianchi”, riservato alla società prima nella classifica junior maschile e femminile, il Trofeo perpetuo “Luigi Tosti” alla società vincitrice della classifica giovani Jole-Elba e il Trofeo perpetuo “Sinigaglia” alla prima classificata nella Jole Seniores maschile.

Corgeno si prepara così a vivere due giornate di gare ad alta intensità, con diverse società varesine chiamate a difendere e migliorare i risultati ottenuti nell’ultima edizione. Nel 2025 a Eupilio, infatti, la SC Arolo aveva conquistato sei vittorie, mentre lo Sport Club Renese ne aveva ottenute quattro. Tre successi erano arrivati per Urania, De Bastiani Angera, Aldo Meda Cima e Sportiva Murcarolo; due per Cannero Sportiva, SC Germignaga, US Carate Urio e Scalo Quinto. Un successo, infine, per Elpis Genova, SC Ispra, SC Porto Ceresio, SC Osteno, Cerro Sportiva e Stella Laglio.

«Ci aspettiamo gare molto combattute in tutte le specialità come segnale di vitalità del nostro movimento – commenta il presidente federale Marco Mugnani –. Corgeno, inoltre, rappresenta una garanzia in termini di affidabilità organizzativa. Vivremo giornate speciali, per cui sin d’ora faccio il mio in bocca al lupo a società e canottieri».

Il programma prenderà il via sabato mattina, con l’accreditamento degli equipaggi previsto dalle 8 alle 8.45 e il consiglio di regata alle 9. Dalle 9.30 spazio alle batterie eliminatorie e ai recuperi. Domenica 6 settembre la seconda giornata si aprirà alle 8.30 con la cerimonia di apertura e l’alzabandiera, mentre dalle 9 prenderanno il via le finali dei Campionati Italiani. Sarà il momento decisivo per assegnare i titoli tricolori e i trofei alle società protagoniste della rassegna.