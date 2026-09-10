Cresciuti nel football, uniti dal basket: McDowell-White e Roby vogliono far grande la Openjobmetis

L’uno rubato al football australiano grazie al consiglio di un padre che ha preferito lo sport dei canestri a quello in cui era un campione; l’altro scippato al football americano per via di un fisico cresciuto in altezza all’improvviso ma rimasto asciutto e relativamente leggero per proseguire a indossare casco e protezioni. William McDowell-White da Brisbane, Australia, e Isaiah Roby da Dixon, Illinois, avrebbero potuto essere altrove, giocare altrove, indossare divise differenti non solo nei colori ma anche nelle fogge. Invece si sono ritrovati nello stesso spogliatoio, a Varese, per contribuire a una stagione della Openjobmetis che vede ogni giorno crescere le aspettative intorno a sé.

Il play e l’ala forte sono accomunati – ahinoi – anche dalla militanza in infermeria in questi giorni ma entrambi guardano con fiducia ai prossimi giorni. Il guaio muscolare di McDowell e la frattura al dito di Roby sono quasi guariti: entrambi hanno mantenuto la forma fisica e se non al torneo Matera nel weekend (ma qualche minuto potrebbero giocarlo), settimana prossima saranno arruolati a pieno titolo. Intanto si sono presentati nello “Spazio franco” della Elmec di Brunello incassando la “spinta” di Alessandro Ballerio che ha condiviso un sentimento comune a molti: «Qui tanti di noi sono o sono stati giocatori nelle categorie minori: amiamo chi scende in campo con il cuore e lo capirete quando giocherete a Masnago, nel palasport più caldo d’Italia».

MCDOWELL-WHITE, IL COSTRUTTORE DI GIOCO



Il play australiano, 28 anni, è stato chiamato a Varese da Kastritis anche per la sua taglia fisica inusuale per un regista. Eppure il suo ruolo d’elezione è proprio quello e lo conferma con convinzione: «Dal punto di vista tecnico sono soprattutto un costruttore di gioco: la mia prima, seconda e terza opzione è proprio il pensare di coinvolgere i compagni di squadra per farli rendere al meglio. Poi, certo, se ho un tiro aperto lo prendo e non ho paura, però innanzitutto di mestiere faccio il playmaker».

Con quel fisico però, WMDW può fare bene su diversi piani tanto che nel campionato australiano riuscì a completare una “tripla doppia”. «Penso di poter dare una mano anche su altri aspetti del gioco a partire dai rimbalzi (del resto è 1,96) e dalla possibilità di difendere su più ruoli. Tre, anche quattro, visto che posso mettere in campo una certa fisicità».

Già esperto di Europa, il play di Brisbane arriva dal trionfo in Eurocup con i francesi del Bourg, ai danni del Besiktas in finale. «Una grande emozione sfociata in grandi festeggiamenti… alcolici (ride). Seriamente: siamo partiti da outsider, senza molto da perdere e abbiamo potuto giocare più leggeri rispetto ad altre squadre che avevano pressioni superiori. Una ricetta che proveremo a ripetere qui a Varese dove servirà creare una mentalità vincente. Il nostro club non vince da molto ma dentro allo spogliatoio è importante avere tanti giocatori esperti in grado di imprimere la giusta mentalità e dare alla squadra l’aggressività che ci chiede il coach».

ROBY, LA SCUOLA NBA E L’INSEGNAMENTO TEDESCO

Con 150 partite NBA alle spalle, Isaiah Roby è uno dei giocatori con l’esperienza di più alto livello nella rosa della nuova Openjobmetis. Per questo vale la pena ascoltarlo quando parla di Varese come di un club «con un alto livello di organizzazione, che ha fatto subito sentire a casa me e la mia famiglia e che mi è stato vicino in queste settimane in cui sono rimasto fuori per l’infortunio».

La NBA, ma anche la NCAA (Nebraska University, scelto al draft da Detroit) sono state magistrae vitae per il lungo nato in Illinois: «Al college ero meno muscolare rispetto a oggi ma ho imparato a giocare da ala forte e anche da pivot in caso di bisogno. Ho imparato a mettere fisicità in campo, a coprire più ruoli e sono qui a Varese per fare soprattutto il “numero 4”. La NBA invece mi ha insegnato che a quel livello tutti hanno un talento pazzesco: la differenza la fa la fiducia in se stesso in ogni contesto».

Anche Roby ha un passato recente in Europa che gli ha permesso di calarsi in una realtà differente rispetto agli USA: «Sono stato una stagione in Germania, a Ulm, e ho capito che in Europa è più importante giocare per la squadra che per se stessi. So già che ci saranno momenti in cui tirerò poco o toccherò poco la palla ma è sempre bello essere felici per il risultato della squadra».

Infine un “omaggio” a un compagno di squadra. «Premetto che il gruppo della OJM mi sembra molto dotato di talento e qualità, però mi ha impressionato una cosa. Il fatto che Amedeo Della Valle sia già arrivato al livello mostrato nei giorni scorsi nonostante arrivi da un infortunio alla mano. Davvero notevole».