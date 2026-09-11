Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Crollo al Palasport di Busto, la Uyba: “Già al lavoro per continuare. Più forti delle avversità”

Paura nel pomeriggio di giovedì al palazzetto dello sport dove si è verificato il cedimento della struttura del foyer ma fortunatamente tutte le persone presenti sono rimaste illese

Vigili del fuoco di Legnano a Busto Arsizio per il crollo dell’e-Work Arena

Si è verificato nel primo pomeriggio di giovedì 10 settembre il crollo parziale della copertura all’ingresso della e-work arena di Busto Arsizio, la casa della UYBA Volley. L’incidente ha fatto scattare l’immediata evacuazione della struttura, ma fortunatamente nessuna delle persone presenti all’interno dell’impianto ha riportato conseguenze fisiche o ferite. Restano tuttavia da quantificare i danni e da gestire i pesanti disagi legati all’agibilità del palasport cittadino per le prossime settimane.

Galleria fotografica

Crollo all’e-Work Arena di Busto Arsizio 4 di 7
Vigili del fuoco di Legnano a Busto Arsizio per il crollo dell’e-Work Arena
Vigili del fuoco di Legnano a Busto Arsizio per il crollo dell’e-Work Arena
Vigili del fuoco di Legnano a Busto Arsizio per il crollo dell’e-Work Arena
Vigili del fuoco di Legnano a Busto Arsizio per il crollo dell’e-Work Arena

L’incolumità delle persone al primo posto

Nonostante la gravità e l’impatto dell’accaduto, la notizia più rilevante riguarda proprio l’incolumità di tutte le persone che in quel momento si trovavano all’interno del palazzetto. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono intervenuti tempestivamente sul posto per mettere in sicurezza l’area interessata dal cedimento strutturale e per avviare le verifiche tecniche del caso, mentre l’impianto è stato fatto sgomberare a scopo precauzionale.

Le conseguenze sull’attività societaria

Il cedimento del tetto del foyer rappresenta inevitabilmente un problema di primaria importanza per la società e per l’intera comunità sportiva bustocca. La e-work arena costituisce infatti il cuore pulsante delle attività quotidiane del club, ospitando non solo gli allenamenti e le gare ufficiali della prima squadra di Serie A1, ma anche l’intero movimento giovanile e i vari eventi collaterali.

La reazione e il lavoro di squadra

La risposta della dirigenza biancorossa non si è fatta attendere. Il club si è attivato subito ed è già al lavoro, di concerto con i propri sponsor e partner, per individuare nel minor tempo possibile le soluzioni logistiche necessarie. L’obiettivo prioritario è garantire la continuità degli allenamenti e della preparazione sportiva sia per la massima serie sia per l’intero settore giovanile, riducendo al minimo l’impatto di questa emergenza.

Determinazione per ripartire

Dalla società traspaiono forza e volontà di superare rapidamente questo ostacolo imprevisto. «UYBA affronterà anche questo momento con determinazione, unità e con la volontà di trovare nel più breve tempo possibile le migliori soluzioni per proseguire il proprio percorso sportivo e societario – l’impegno espresso dal club biancorosso –. Più forti delle avversità».

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Settembre 2026
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Crollo all’e-Work Arena di Busto Arsizio 4 di 7
Vigili del fuoco di Legnano a Busto Arsizio per il crollo dell’e-Work Arena
Vigili del fuoco di Legnano a Busto Arsizio per il crollo dell’e-Work Arena
Vigili del fuoco di Legnano a Busto Arsizio per il crollo dell’e-Work Arena
Vigili del fuoco di Legnano a Busto Arsizio per il crollo dell’e-Work Arena

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.