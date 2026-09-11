Crollo al Palasport di Busto, la Uyba: “Già al lavoro per continuare. Più forti delle avversità”

Si è verificato nel primo pomeriggio di giovedì 10 settembre il crollo parziale della copertura all’ingresso della e-work arena di Busto Arsizio, la casa della UYBA Volley. L’incidente ha fatto scattare l’immediata evacuazione della struttura, ma fortunatamente nessuna delle persone presenti all’interno dell’impianto ha riportato conseguenze fisiche o ferite. Restano tuttavia da quantificare i danni e da gestire i pesanti disagi legati all’agibilità del palasport cittadino per le prossime settimane.

Galleria fotografica Crollo all’e-Work Arena di Busto Arsizio 4 di 7

L’incolumità delle persone al primo posto

Nonostante la gravità e l’impatto dell’accaduto, la notizia più rilevante riguarda proprio l’incolumità di tutte le persone che in quel momento si trovavano all’interno del palazzetto. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono intervenuti tempestivamente sul posto per mettere in sicurezza l’area interessata dal cedimento strutturale e per avviare le verifiche tecniche del caso, mentre l’impianto è stato fatto sgomberare a scopo precauzionale.

Le conseguenze sull’attività societaria

Il cedimento del tetto del foyer rappresenta inevitabilmente un problema di primaria importanza per la società e per l’intera comunità sportiva bustocca. La e-work arena costituisce infatti il cuore pulsante delle attività quotidiane del club, ospitando non solo gli allenamenti e le gare ufficiali della prima squadra di Serie A1, ma anche l’intero movimento giovanile e i vari eventi collaterali.

La reazione e il lavoro di squadra

La risposta della dirigenza biancorossa non si è fatta attendere. Il club si è attivato subito ed è già al lavoro, di concerto con i propri sponsor e partner, per individuare nel minor tempo possibile le soluzioni logistiche necessarie. L’obiettivo prioritario è garantire la continuità degli allenamenti e della preparazione sportiva sia per la massima serie sia per l’intero settore giovanile, riducendo al minimo l’impatto di questa emergenza.

Determinazione per ripartire

Dalla società traspaiono forza e volontà di superare rapidamente questo ostacolo imprevisto. «UYBA affronterà anche questo momento con determinazione, unità e con la volontà di trovare nel più breve tempo possibile le migliori soluzioni per proseguire il proprio percorso sportivo e societario – l’impegno espresso dal club biancorosso –. Più forti delle avversità».