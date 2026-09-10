Crollo al palazzetto Uyba di Busto Arsizio, intervengono i Vigili del fuoco di Legnano
Una quantità considerevole di materiale è precipitata nella zona d’ingresso del palazzetto, interessando anche la parte della vetrata
Vigili del fuoco di Legnano in trasferta a Busto Arsizio dove una parte della copertura del foyer della cosiddetta “casa 2” della Uyba è improvvisamente ceduta. Il crollo è avvenuto intorno alle 15 di oggi, giovedì 10 settembre. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto o ferito. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Legnano. Una quantità considerevole di materiale è precipitata nella zona d’ingresso del palazzetto, interessando anche la parte della vetrata. Si tratta di un’area particolarmente frequentata in occasione degli eventi: qui si trovano infatti gli spazi destinati a bar, biglietteria e gadget, oltre al passaggio utilizzato dal pubblico per accedere all’interno dell’impianto.
Sul posto sono quindi intervenuti gli uomini del distaccamento di Legnano con l’autoscala che hanno lavorato per la messa in sicurezza dell’area. Tra gli aspetti da verificare ci sono ora le condizioni della copertura e le cause che hanno provocato il cedimento. La struttura avrebbe presentato problemi di infiltrazioni e dovrà essere accertato se l’acqua e l’usura accumulata nel tempo possano avere contribuito al cedimento.
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