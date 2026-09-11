Crollo alla E-Work Arena, Varese pronta ad aiutare la Uyba Volley: a disposizione il palasport di Masnago

Il crollo avvenuto ieri – giovedì 10 settembre – al palasport di Busto Arsizio ha messo in difficoltà la UYBA Volley, la società che milita nel massimo campionato di pallavolo femminile e che si è ritrovata senza la propria “casa” utilizzata sia per gli allenamenti sia per le partite (il campionato di A1 inizierà il prossimo 4 ottobre).

Galleria fotografica Crollo all’e-Work Arena di Busto Arsizio 4 di 7

Se per il lavoro quotidiano il club biancorosso sta cercando una sistemazione «la più vicina possibile» per continuare a preparare la stagione, per le partite ufficiali è necessario rivolgersi a un impianto di alto livello e una delle soluzioni è quella di uno spostamento a Masnago, se la chiusura dovesse perdurare pregiudicando così l’agibilità della E-Work Arena.

L’ipotesi Varese non è campata per aria ma è… ufficiale: con una nota congiunta il Comune di Varese e la Pallacanestro Varese (che ha in gestione la Itelyum Arena di Masnago) hanno offerto il proprio aiuto («se lo riterranno») alle Farfalle della pallavolo. Parole che arrivano dal sindaco Davide Galimberti e dal CEO del club di basket, Luis Scola, che in mattinata hanno partecipato alla presentazione dei lavori al centro Campus di via Pirandello.

«Il Palazzetto di Varese è a disposizione nel caso potesse essere utile – spiegano Galimberti e Scola – siamo a disposizione per sostenere la Uyba in caso di necessità. La nostra provincia vive di sport ed è importante, in situazioni come queste, supportarsi e fare sinergia». Nel caso fosse necessario, la UYBA dovrebbe alternarsi alla Openjobmetis nell’utilizzo del campo di gioco: la prima giornata sotto rete sarebbe già favorevole visto che il 4 ottobre la squadra di Kastritis sarà impegnata a Scafati mentre le ragazze di Barbolini dovrebbero ospitare la Igor Novara nel cosiddetto “derby del Ticino”.

Da Masnago la grande pallavolo manca da diverso tempo: in passato anche la Nazionale maschile (l’allenatore era Montali) si allenò nel tempio dei canestri mentre nel 2013 l’impianto intitolato a Lino Oldrini ospitò la final four di Coppa Italia femminile. Quella volta il trofeo venne vinto da Piacenza in finale su Villa Cortese, la quale eliminò proprio la Uyba in cinque set nel derby – sentitissimo – di semifinale.