Crugnola, Dipalma, Spataro tris d’assi varesotto al Rally 1000Miglia

Il Varesotto dei motori punta forte sul Rally 1000Miglia. La gara bresciana in programma tra il 3 e il 5 settembre è valida per il CIRC (Campionato Italiano Rally Challenge) e nel proprio elenco iscritti ospita alcuni dei grandi nomi del rallysmo dei Sette Laghi: Andrea Crugnola, Giuseppe Dipalma, Andrea Spataro.

In questo caso vale la pena partire da Giò Dipalma: il 36enne di Malnate quest’anno ha avuto la possibilità di mettere a punto un programma più fitto del solito e si è messo in particolare luce nel CIRC. Le vittorie in Valtellina e al Valli Ossolane gli hanno portato in dote 32 punti, un bottino che mette Dipalma al terzo posto della classifica tricolore alle spalle di Marco Signor (Toyota Yaris) al comando con 44 punti e a Corrado Pinzano (Skoda Fabia) secondo con 34.

A differenza dei due principali avversari però, Dipalma (foto Acisport) ha disputato una gara in meno e quindi ha già incasellato uno “zero” che potrà essere scartato a fine stagione. Al 1000Miglia il velocissimo malnatese ritrova Roberto Mometti sul sedile di destra (i due hanno vinto insieme in Val d’Ossola) e avrà tra le mani il volante di una Skoda Fabia messa a disposizione da Jack Sport Rent e Spot Up. L’obiettivo è quello di mettere ulteriore pepe nella lotta per il titolo, con Signor, Pinzano e pure Alessandro Re che dovranno sudarsi il piazzamento contro uno come Giò.

Nella lotta, questa volta, ci sarà un incomodo in più e che incomodo: Andrea Crugnola ha infatti deciso di gareggiare sulle strade su cui ha già vinto in tre occasioni. Il varesino non corre dal successo al Rally Piemonte valido per il tricolore assoluto (CIAR) e si presenterà al via sulla Lancia Ypsilon Rally2 con cui partecipa al massimo campionato. Con lui anche il navigatore “ufficiale”, Luca Beltrame: un chiaro segnale di come il quattro volte campione d’Italia voglia puntare forte sul Rally Lazio Cassino del 20-22 settembre per rimontare il gap che lo divide da Roberto Daprà.

A completare la pattuglia d’alto bordo targata Varese c’è Andrea Spataro che a differenza di Dipalma e Crugnola è iscritto con una vettura Rally4, la Peugeot 208 navigata in questa occasione da Marco Bergonzi. Nel CIRC il pilota luinese si trova attualmente al terzo posto di classe alle spalle di Ardizzone e Iani, entrambi su Lancia Ypsilon: Andrea è lontano dalla vetta ma ha una gara in meno, fare bene al 1000 Miglia può voler dire rimonta.

Il 1000Miglia prevede in tutto otto prove speciali che si disputano tra venerdì 4 e sabato 5 settembre per un totale di circa 117 chilometri di tratti cronometrati. L’arrivo è previsto sabato poco prima delle 18 in piazzale Arnaldo a Brescia dove si terrà anche la cerimonia di premiazione conclusiva.