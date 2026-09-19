Crugnola si ritira sull’ultima prova: svanisce la rincorsa al tricolore

Il veleno sta nella coda. Andrea Crugnola è costretto al ritiro nel corso dell’ultima prova speciale del Rally Lazio Cassino mentre si trovava al secondo posto della classifica generale ed è così passato – in una frazione di secondo – dalla concreta possibilità di prendersi la testa del campionato a veder svanire la rincorsa al titolo tricolore. (foto Acisport)

Zero punti nella gara, zero punti nella power stage: il varesino della Lancia Ypsilon infatti ha abbandonato – a causa di una “toccata” – nel corso della prova che assegnava anche i punti extra, buoni per la classifica assoluta. Una disdetta, quasi al termine di un rally che aveva già offerto un clamoroso colpo di scena: il nubifragio che venerdì aveva attardato più di tutti il leader tricolore Roberto Daprà.

Con il trentino dietro e con Nucita che lo avrebbe tenuto alle spalle in classifica, Crugnola stava apparecchiando un bel colpo, il secondo posto preceduto solo dal Bostjan Avbelj, lo sloveno ormai di stanza in Italia a sua volta pretendente allo scudetto. Avbelj (con Damijan Andreika su Skoda Fabia) ha quindi vinto il Rally Lazio ed è salito a quota 76 in classifica mentre Daprà, quarto, è a 97 e anche con uno “scarto” di 10 punti è molto vicino alla conquista del suo primo titolo assoluto.

Il tutto con la possibilità che ad Avbelj vengano restituti i punti della vittoria al Due Valli su cui pende un ricorso del pilota Skoda che in quel caso metterebbe ulteriore pepe sul Rallye Sanremo, ultima prova in programma. Dalla lotta tricolore invece si è mestamente tolto Crugnola che deve così rimandare per il secondo anno consecutivo l’appuntamento con il quinto “scudetto” tricolore. Peccato, ma Andrea ci riproverà senza alcun dubbio.