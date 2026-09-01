Le opere di Jago arrivano al Museo Maga

È un’arte che nasce dalla tradizione della grande scultura e la attraversa con uno sguardo radicalmente contemporaneo. Jago, non scolpisce semplicemente corpi: scolpisce ciò che ci rende umani. Dal 15 novembre le sculture di Jago arrivano al Museo MA*GA di Gallarate per un nuovo progetto espositivo promosso insieme a Regione Lombardia. La mostra, intitolata “Corpi Esposti” e curata da Tommaso Zijno, mette il lavoro dello scultore in dialogo con opere storiche di alcuni dei protagonisti di oltre un secolo di ricerca artistica italiana. Parallelamente, a Palazzo Lombardia a Milano sarà proposta una seconda installazione dedicata all’artista.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’assessorato alla Cultura di Regione Lombardia e il Museo MA*GA e rientra nell’iniziativa “L’arte non è mai un’isola”, vincitrice dell’Avviso Unico 2026 dedicato ai soggetti partecipati dalla Regione. Le due esposizioni prenderanno il via contemporaneamente il 15 novembre, ma avranno caratteristiche e identità differenti. A Gallarate il progetto si intitola “Corpi Esposti”. Il percorso costruito al MA*GA accosterà le opere di Jago a lavori storici legati ad alcuni protagonisti della ricerca artistica italiana dell’ultimo secolo. Un confronto che permetterà quindi di leggere la produzione dello scultore contemporaneo all’interno di un orizzonte artistico più ampio. A Milano, negli spazi di Palazzo Lombardia, sarà invece realizzata un’installazione pensata per indagare il rapporto tra due dimensioni apparentemente contrapposte: la solidità della materia e la fluidità del tempo.

Le due iniziative costituiscono così le parti autonome di un unico progetto, nato con l’obiettivo dichiarato di considerare l’arte non soltanto come esperienza espositiva, ma anche come strumento capace di creare relazioni, coinvolgere le comunità e favorire partecipazione e inclusione.

Chi è Jago

Nato a Frosinone nel 1987, Jago è uno degli scultori italiani contemporanei che hanno maggiormente utilizzato i nuovi strumenti di comunicazione per raccontare al pubblico la nascita delle proprie opere. La sua ricerca parte dalle tecniche tradizionali della scultura e in particolare dalla lavorazione del marmo, utilizzato per affrontare soggetti e questioni contemporanee. Una caratteristica del suo lavoro è anche la scelta di mostrare attraverso video e social network le diverse fasi del processo creativo, facendo entrare il pubblico all’interno del lavoro dello scultore. Negli ultimi anni le sue opere sono state protagoniste di numerosi progetti espositivi. Dal 2023 a Napoli, nella chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, è inoltre attivo il Jago Museum, spazio dedicato alla sua produzione artistica. La nuova mostra del MA*GA rappresenterà dunque una nuova tappa del percorso espositivo dell’artista e, soprattutto, l’occasione per mettere le sue sculture a confronto con la storia dell’arte italiana conservata e raccontata attraverso le collezioni e l’attività del museo gallaratese.