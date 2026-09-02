Da Lavena Ponte Tresa a Mosca: don Giampiero Caruso è Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia

Un sacerdote che da anni vive e opera a Mosca, una famiglia a Lavena Ponte Tresa, un’onorificenza della Repubblica arrivata quasi in silenzio. È la storia di don Giampiero Caruso, insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia, che il sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino ha voluto rendere pubblica in questi giorni.

La consegna è avvenuta a Mosca l’8 settembre del 2025, per mano dell’ambasciatrice d’Italia nella Federazione Russa Cecilia Piccioni, alla presenza del console generale Giovanni Favilli e del dirigente dell’Ufficio istruzione del Consolato Domenico Buscaglia. Alla cerimonia era presente anche il nunzio apostolico in Russia.

Nel motivare il riconoscimento, spiega il sindaco, l’ambasciatrice ha messo in fila i diversi fronti su cui don Caruso è impegnato: la cura pastorale dei cattolici italiani a Mosca, il lavoro come docente, la costruzione di una cultura della pace e della tolleranza, l’attenzione alle persone più fragili.

A raccontare l’episodio è stato lo stesso sacerdote, durante un breve periodo di riposo trascorso a Ponte Tresa dai familiari, nella casa di famiglia. Da lì la notizia è arrivata al Comune, che l’ha diffusa parlando di “un onore per Lavena Ponte Tresa”.

Don Caruso è un volto noto della comunità italiana nella capitale russa. Già nel 2013 era indicato come cappellano della Comunità italiana di Mosca, e negli anni successivi ha guidato la Missione Cattolica Italiana della città, come nelle iniziative promosse in occasione della Giornata mondiale dei poveri, quando la comunità ha collaborato con il centro diurno per senzatetto gestito dalla Comunità di Sant’Egidio. Durante la pandemia aveva accompagnato i fedeli italiani con lettere e messaggi, in una fase in cui le celebrazioni erano fortemente limitate.