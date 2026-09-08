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Da mezzanotte di martedì scatta l’allerta “arancione” per temporali

Previste precipitazioni intense, con possibili disagi e pericoli su tutta l'area tra Varesotto e Alto Milanese

Nuvole temporale Tradate (foto di Mara Ravazzani)

Regione Lombardia ha emesso un’allerta di protezione civile per temporali, livello “arancione“, che interessa anche la provincia di Varese e l’area dell’Alto Milanese.

L’allerta riguarda infatti in particolare l’area delle Prealpi, e quindi le zone collinari e montane del Varesotto, oltre al cosiddetto “nodo idraulico di Milano”, territorio che comprende anche il Basso Varesotto, l’Alto Milanese e la Bassa Brianza.

L’allerta entrerà in vigore dalla mezzanotte tra martedì 8 e mercoledì 9 settembre e resterà valida fino al prossimo aggiornamento da parte della Protezione civile regionale.

L’indicazione di criticità arancione segnala una situazione che richiede particolare attenzione, soprattutto nelle aree maggiormente esposte agli effetti delle precipitazioni e alle possibili conseguenze sul reticolo idrico e sul territorio.

Cosa significa l’allerta arancione

L’allerta arancione indica un livello di criticità moderata, con la possibilità che si verifichino fenomeni in grado di provocare disagi e situazioni di pericolo sul territorio. Nel caso di piogge intense, l’attenzione riguarda in particolare l’innalzamento dei livelli di fiumi e torrenti, possibili allagamenti, problemi alla rete di drenaggio urbano e fenomeni di dissesto idrogeologico.

Nelle aree collinari e montane le precipitazioni possono inoltre favorire frane, smottamenti e cadute di materiale lungo i versanti, mentre vicino ai corsi d’acqua possono verificarsi rapidi aumenti delle portate. L’allerta non significa che questi fenomeni si verificheranno necessariamente in ogni località interessata, ma segnala condizioni meteorologiche che rendono possibili situazioni di criticità anche significative.

Durante il periodo di allerta è quindi importante prestare particolare attenzione nelle zone più esposte, come sottopassi, aree vicine a torrenti e fiumi, versanti e strade soggette ad allagamenti o smottamenti, e seguire gli aggiornamenti della Protezione civile e le eventuali indicazioni dei Comuni.

Ovviamente è richiesta una particolare prudenza quando ci si sposta, a piedi e tanto più con veicoli: è opportuno regolare la velocità in modo da avere maggiore tempo di reazione di fronte a eventuali pericoli.

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Pubblicato il 08 Settembre 2026
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