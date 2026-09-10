Da settembre a ottobre a Varese i “Dialoghi intorno all’arte” curati dal FAI a Villa Panza

Alla dimora FAI di Varese tre serate di approfondimento legate alla mostra “Josef Albers. Meditations” tra visite guidate e confronti con esperti internazionali

Villa e Collezione Panza a Varese si prepara a ospitare un ciclo di appuntamenti dedicato all’approfondimento artistico e culturale. Nei mesi di settembre e ottobre, la dimora del FAI propone “Dialoghi intorno all’arte: Josef Albers”, il public program 2026 sviluppato in occasione della mostra “Josef Albers. Meditations”, visitabile a Villa Panza fino a domenica 10 gennaio 2027.

L’eredità di Giuseppe Panza e il colore di Albers

Nel solco della visione di Giuseppe Panza di Biumo e della tradizione della villa, che affronta attraverso le arti visive temi capaci di interrogare il presente, l’iniziativa si articola in tre incontri principali. L’obiettivo è esplorare la figura del maestro tedesco e la sua ricerca su colore e percezione.

I diversi sguardi dei relatori offriranno una lettura stratificata dell’opera di Albers, mettendone in luce l’evoluzione e la persistente attualità del suo pensiero. Il percorso spazierà dall’analisi dei nuclei centrali della sua indagine espositiva alla ricostruzione dello storico soggiorno milanese del 1934, fino ad approfondire i processi di realizzazione, i materiali e le problematiche conservative.

Il programma e il primo appuntamento

Il primo incontro si terrà giovedì 24 settembre. Alle ore 18.00 è prevista la visita guidata con Nicholas Fox Weber, Executive Director della Josef & Anni Albers Foundation e curatore della mostra, che accompagnerà il pubblico tra le sale espositive. Alle ore 19.00 seguirà la conversazione dal titolo “Starting from Zero: The Art of Beginning Again”.

Il panel, a partire dalle esperienze di Anni e Josef Albers dal Bauhaus al Black Mountain College fino alla nascita della Fondazione in Connecticut, rifletterà sulla possibilità di ridefinire il proprio percorso artistico. Insieme a Nicholas Fox Weber interverranno Charlotte Fox Weber, scrittrice e psicoterapeuta, il pittore Orlando Mostyn-Owen e lo scrittore e filmmaker Jack Guinness. La visita e l’incontro si terranno in lingua inglese con traduzione simultanea in italiano.

Gli esperti coinvolti nelle serate

Il ciclo di incontri vedrà la partecipazione di un ricco parterre di studiosi e professionisti del settore. Oltre ai relatori del primo appuntamento, il programma coinvolgerà Gabriella Belli, storica dell’arte e membro del Comitato scientifico di Villa e Collezione Panza, Barbara Ferriani, conservatrice e restauratrice di beni culturali, e Marta Spanevello, curatrice di Villa e Collezione Panza.

Visite guidate su prenotazione

Prima di ogni incontro del ciclo, il FAI offre la possibilità di accedere alla mostra “Meditations” attraverso visite guidate speciali. Gli itinerari sono concepiti come percorsi percettivi e meditativi per mettere in relazione lo studio del colore di Josef Albers con la visione collezionistica di Giuseppe Panza di Biumo.

Programma completo

Giovedì 24 settembre, ore 18.00 visita, ore 19.00 conversazione

Starting from Zero: The Art of Beginning Again

Nicholas Fox Weber, Executive Director della Josef & Anni Albers Foundation e curatore della mostra, accompagna il pubblico attraverso le sale espositive, raccontando e approfondendo la ricerca artistica di Josef Albers.Segue una conversazione che, a partire dalle esperienze di Anni e Josef Albers – dal Bauhaus al Black Mountain College, fino alla nascita della Fondazione in Connecticut – ripercorre alcuni passaggi e momenti di svolta nelle loro traiettorie artistiche e intellettuali. Il confronto si apre quindi a una riflessione più ampia sulla possibilità di ridefinire il proprio percorso e aprire nuove direzioni di ricerca nel confronto con contesti ed esperienze differenti. Il panel riunisce Charlotte Fox Weber (scrittrice, psicoterapeuta e Presidente della Albers Foundation), Orlando Mostyn-Owen (pittore, disegnatore e curatore) e Jack Guinness (scrittore e filmmaker).

La visita e l’incontro sono in lingua inglese con traduzione simultanea in italiano.

Domenica 4 ottobre, ore 16.30

1934: Josef Albers a Milano

Gabriella Belli, storica dell’arte, critica e membro del Comitato scientifico di Villa e Collezione Panza, ripercorre la mostra del 1934 dedicata a Josef Albers alla Galleria del Milione, analizzando le risonanze della sua ricerca nel contesto artistico italiano e il ruolo che questa presenza ebbe nella ricezione dell’artista in Italia.

Domenica 25 ottobre, ore 16.30

Note a margine. Josef Albers oltre il colore

Barbara Ferriani, conservatrice dello Studio di restauro Barbara Ferriani of Old Masters and Contemporary Art, e Marta Spanevello, curatrice di Villa e Collezione Panza, propongono una lettura critica della ricerca di Josef Albers da una prospettiva insieme storico-artistica e conservativa.