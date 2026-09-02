Da Stranger Things alla Lombardia: l’attrice Millie Bobby Brown conquista il Lago di Como in vacanza
Il Lago di Como si conferma meta d'elezione per le star internazionali, e questa estate ad arrendersi al suo fascino è stata Millie Bobby Brown
Il Lago di Como si conferma meta d’elezione per le star internazionali, e questa estate ad arrendersi al suo fascino è stata Millie Bobby Brown. L’attrice di Stranger Things, 22 anni, è stata avvistata più volte tra Bellagio, Tremezzina e Cernobbio insieme al marito Jake Bongiovi, 24 anni e alla figlia.
La coppia, sposata dal 2024, è stata fotografata a Bellagio mentre saliva su un taxi acquatico insieme alla loro bambina, adottata di recente, diretta verso il Mandarin Oriental. Un momento di quotidianità familiare che ha subito fatto il giro dei social, anche se i due non hanno mai rivelato pubblicamente il nome della piccola, proteggendone gelosamente la privacy.
Il momento clou della vacanza resta però la cena romantica di venerdì 28 agosto, quando Millie e Jake sono arrivati in barca a La Terrazza Gualtiero Marchesi, il ristorante del Grand Hotel Tremezzo affacciato sul lago. Per l’occasione l’attrice ha scelto un lungo abito bordeaux con dettagli di paillettes in vita, mentre Bongiovi ha optato per un look più easy con camicia bianca e pantaloni grigi. Una cena a lume di candela che conferma quanto la coppia stia vivendo con serenità la vita matrimoniale.
Non è tutto: Millie Bobby Brown è stata notata anche al Gatto Nero di Cernobbio, storico ristorante caro a George Clooney (che sul Lago di Como ha casa da anni), segno che la star sta esplorando diversi angoli del territorio lariano durante il suo soggiorno.
Tra un tuffo nel lago e una cena vista acqua, per Millie Bobby Brown questa parentesi italiana arriva in un momento particolarmente intenso della sua carriera: l’attrice è infatti al lavoro su un nuovo progetto Netflix insieme al collega David Harbour, storico partner sul set di Stranger Things.
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