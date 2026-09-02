Da Varese a Ceglie Messapica: Azione partecipa al raduno nazionale dei giovani
La delegazione giovanile del partito varesino ha preso parte dal 27 al 29 agosto alla kermesse la piazza il bene comune confrontandosi su lavoro intelligenza artificiale e partecipazione
Azione Varese ha partecipato al primo raduno nazionale dei giovani delle forze politiche, svoltosi a Ceglie Messapica dal 27 al 29 agosto all’interno della kermesse “La Piazza – Il bene comune”. L’evento ha visto la partecipazione di Sofia Paglini in rappresentanza della sezione varesina del partito, coinvolta in tre giornate di dibattito e approfondimento insieme a ragazze e ragazzi arrivati da diverse parti d’Italia.
I temi al centro del dibattito nazionale
Durante gli incontri della kermesse, tradizionalmente aperta a figure di spicco del panorama politico e giornalistico italiano, i partecipanti si sono confrontati su argomenti di stretta attualità. Tra i punti principali emersi nel corso dei lavori figurano l’impatto dell’intelligenza artificiale e le sfide gestionali che ne derivano, l’aumento dei prezzi abbinato alla stagnazione dei salari e l’urgenza di dare maggiore ascolto alle istanze delle nuove generazioni. Tematiche complesse che hanno trovato ampi margini di intesa tra i presenti.
L’importanza del coinvolgimento giovanile
Il confronto ha permesso di far emergere una visione condivisa sul ruolo che le nuove leve devono assumere nei processi decisionali. Le tre giornate hanno rappresentato un momento di dialogo diretto tra giovani provenienti da percorsi ed esperienze differenti, uniti dall’interesse per l’amministrazione della cosa pubblica e dalla volontà di contribuire attivamente al dibattito nazionale.
La voce di Azione Varese
A margine dell’iniziativa è arrivato il commento della delegata varesina, che ha sottolineato il valore dell’esperienza di Ceglie Messapica. «Penso che questo evento – la dichiarazione di Sofia Paglini, rappresentante di Azione Varese – abbia dimostrato che, nonostante si abbia spesso l’impressione che i giovani si stiano allontanando dalla politica, esiste una generazione di ragazze e ragazzi non solo interessati, ma anche preparati e con molta voglia di mettersi in gioco. Giovani che meritano di avere spazio e la possibilità di agire già oggi. Ho apprezzato molto il richiamo emerso durante l’evento a considerare i giovani non soltanto come il futuro della politica, ma anche il suo presente».
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