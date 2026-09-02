Da Varese la raccolta fondi per le famiglie sherpa travolte dall’alluvione in Nepal

A una settimana dall’alluvione che il 26 agosto ha travolto le valli himalayane al confine tra Nepal e Tibet, il bilancio ufficiale diffuso dall’autorità nepalese per la gestione delle emergenze parla di oltre 1.100 vittime accertate e di quasi 4.000 dispersi. A questi si aggiungono i morti e i dispersi sul versante tibetano. Sono numeri provvisori, che si aggiornano di giorno in giorno mentre le squadre di soccorso raggiungono le zone rimaste isolate, e che chi conosce quelle montagne considera ancora largamente sottostimati.

«Io penso che le persone che hanno perso la vita siano circa settemila, forse di più», dice Ngima Sherpa, ospite della Materia del Giorno insieme a Eva Pugina dell’associazione Nepal nel Cuore ODV. «Il terremoto del 2015 aveva fatto il giro del mondo, novemila morti. Questa volta l’acqua ha portato giù villaggi interi, un intero centro abitato. Non c’era più il comune, non c’era più la banca, è stato portato via tutto. Anche i poliziotti e gli impiegati comunali di quella zona sono morti, per questo è difficile anche solo capire chi c’era e dove».

Cinquantasette dispersi nella comunità sherpa

La zona colpita non è quella in cui Nepal nel Cuore lavora con i suoi progetti, il distretto di Okhaldhunga. Ma la comunità sherpa, che vive di montagna e di trekking, è stata colpita duramente: al momento si contano cinquantasette dispersi. Tra loro anche tre collaboratori storici dell’agenzia di trekking di Ngima, uomini tra i ventotto e i quarantaquattro anni, tutti capifamiglia.

«Ho scelto di partire da loro perché in quelle famiglie lavora una persona sola, il marito, che fa il portatore o la guida», spiega Ngima. «E lavora tre mesi all’anno: tre mesi di trekking e poi tre mesi fermo a casa. Adesso quelle mogli e quei bambini, che sono tre o quattro per famiglia, non hanno più niente. Ma non aiutiamo solo i miei tre lavoratori: aiutiamo tutti quelli che possiamo, anche chi viveva dove è scesa la frana».

Come funziona la raccolta fondi

L’associazione varesina ha atteso qualche giorno prima di far partire la raccolta, per capire come intervenire in modo utile. «Ci siamo confrontati con la nostra associazione gemella in Nepal, quella di Okhaldhunga, che Ngima presiede, e con la comunità sherpa attraverso una serie di riunioni online», racconta Eva Pugina. «Abbiamo deciso di sostenere le famiglie degli sherpa colpiti su tre fronti».

Il primo è quello dell’emergenza immediata: cibo, vestiti, beni di prima necessità. Il secondo riguarda le pratiche funerarie, che nella tradizione buddista sherpa prevedono cerimonie articolate e costose, esattamente come accade nella tradizione cattolica. Il terzo, il più lungo, è l’accompagnamento delle famiglie nella ricostruzione: si tratta quasi sempre di nuclei poveri che hanno perso la loro unica fonte di reddito.

Gli IBAN e tutte le modalità per donare sono pubblicati sul sito e sulle pagine Facebook e Instagram di Nepal nel Cuore ODV.

Gli appuntamenti, si parte domenica a Casciago

Il primo momento pubblico è fissato per domenica 6 settembre alle 18.30 a Casciago, sul prato dietro la chiesa di Sant’Eusebio. Sarà un momento di raccoglimento e di sensibilizzazione, con la recita dei mantra in tibetano secondo la tradizione sherpa, seguita dal suono delle campane tibetane e dei gong.

Da qui in avanti tutti gli eventi in programma dell’associazione saranno dedicati alla raccolta fondi. Domenica 13 settembre Nepal nel Cuore sarà ospite al Parco degli Ulivi dell’associazione dell’Olio di Sant’Imerio, che festeggia i quindici anni di attività, con una pratica di meditazione, yoga e campane. Domenica 20 settembre l’appuntamento è alle 9.30 al Parco Zanzi di Varese, all’interno della rassegna dedicata al risanamento del lago promossa dal Comune. Il 10 e l’11 ottobre l’associazione sarà a Varese all’interno di un’iniziativa della FISM. A novembre, infine, è in programma la cena nepalese alla Rasa di Varese.

Da Masnago a Okhaldhunga: scuole, cliniche e una radio

Ngima Sherpa vive a Varese, nel quartiere di Masnago, dal 2007. In Italia è arrivato grazie a un varesino che aveva conosciuto in montagna, e da qui ha costruito negli anni una rete che oggi conta un’ottantina di soci e molti più volontari e simpatizzanti. Nepal nel Cuore ODV è attiva sul territorio varesino da circa tre anni.

Nel distretto di Okhaldhunga, partendo dalla ricostruzione dopo il terremoto del 2015, sono nate cinque scuole, due cliniche in una zona che non aveva presidi sanitari, impianti per l’acqua pulita, pannelli solari che portano quattro lampadine in ogni casa, stupa e un crematorio. L’ultimo progetto in ordine di tempo è una radio comunitaria, che in questi giorni si sta rivelando più utile che mai.

«Lì i giornali non arrivano, non c’è nessuna edicola dove andarli a comprare», spiega Ngima. «Adesso con la radio tutti sentono cosa succede. C’è un giornalista che dà gli aggiornamenti ogni giorno: chi è stato ritrovato, chi ha perso il papà, chi ha perso la mamma. Tanti anni fa non c’era comunicazione, non c’erano telefoni. Oggi succede qualcosa e in un minuto lo so».

Sono molti i varesini che negli anni hanno viaggiato con lui in Nepal, in zone dove il turismo non era mai arrivato, e che in questi giorni lo hanno cercato. «Io penso a Varese come alla mia casa», dice. «Qui sono tutti di cuore grande. Senza i nostri amici questi progetti non li avrei mai fatti».