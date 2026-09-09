Dai libri all’arte fino allo yoga: quattro giorni di eventi alla Galleria Boragno

Letteratura, pittura, design e benessere si incontrano nel cuore di Busto Arsizio. La Galleria Boragno di via Milano 4 propone nella seconda metà di settembre un calendario particolarmente fitto, con quattro appuntamenti nell’arco di pochi giorni: dall’incontro con la scrittrice Sara Magnoli alla personale di Ferdinando Pagani, passando per l’apertura del nuovo spazio d’arte Chimera e per un open day dedicato all’Hatha Yoga.

Si comincia giovedì 17 settembre alle 18.30 con Sara Magnoli, protagonista di un incontro dedicato al suo universo narrativo e, in particolare, ai libri Papavero Rosso, pubblicato da I Dobloni Edizioni, e Se il freddo fa rumore, edito da Bacchilega. La serata, presentata da Francesca Boragno, vedrà gli interventi della danzaterapista Angela Gaiazzi e di Marcella Magnoli. La locandina riassume il filo conduttore dell’appuntamento in tre parole: “amore, mistero e memoria”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019

Il giorno successivo, venerdì 18 settembre, sarà invece l’arte a conquistare gli spazi della galleria. Alle 18 verrà inaugurata “My Little Moon”, mostra personale di Ferdinando Pagani, a cura di Damiano Grassi. L’esposizione, in programma fino al 27 settembre, propone un percorso tra figurativo e astratto nel quale la Luna diventa il centro di paesaggi interiori e metaforici, tra materia, sogno e colori intensi.

Nelle opere di Pagani il satellite perde così il ruolo di semplice presenza nel cielo per trasformarsi in un astro dotato di una propria forza evocativa e di una propria luce, immerso in scenari cromaticamente accesi. La mostra sarà visitabile il venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.

Il fine settimana porterà con sé anche una novità per la corte di via Milano 4. Sabato 19 settembre alle 18.30 è infatti prevista l’inaugurazione di Chimera, il nuovo spazio arte del curatore Damiano Grassi, situato in fondo alla corte della Galleria Boragno. Un luogo pensato non soltanto per ospitare opere d’arte e di design in esposizione e in vendita, ma anche per diventare sede di mostre, corsi, laboratori e workshop. È quindi un progetto che punta ad ampliare ulteriormente l’offerta culturale legata agli spazi della galleria.

Il calendario proseguirà lunedì 21 settembre dalle 18.30 alle 19.30 con l’open day gratuito del corso di Hatha Yoga condotto da Veronica Colombo. L’iniziativa anticipa l’avvio vero e proprio delle lezioni, previsto per lunedì 5 ottobre, sempre dalle 18.30 alle 19.30, con appuntamento settimanale ogni lunedì.

Colombo pratica yoga da oltre quindici anni e insegna Ashtanga e Vinyasa Yoga tra scuole specializzate e palestre nelle zone di Arconate, Busto Arsizio e Legnano. L’obiettivo del percorso è lavorare su forza, equilibrio e consapevolezza attraverso movimento e respirazione. La proposta comprende, come specificato anche nella locandina, introduzione alla meditazione, pratica dinamica, Yoga Nidra e pratiche dinamiche e rilassanti. Per partecipare alla lezione di prova sono richiesti un tappetino e un abbigliamento comodo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Veronica Colombo al +39 339 447 7774.