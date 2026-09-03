Dai mastri cartai al teatro: i nuovi corsi del Pargolario per bambini e ragazzi

A settembre ripartono i laboratori dell’associazione Il Pargolario per ragazze e ragazzi. Cinque diverse proposte, tutte gratuite, che spaziano dal teatro alla pittura scenografica. E poi scrittura creativa, i mastri cartai e giochi di società.

Un nuovo calendario di attività pensate per offrire occasioni di espressione, creatività, incontro e socializzazione, attraverso esperienze concrete e coinvolgenti.

PITTURA SCENOGRAFICA

Il mercoledì pomeriggio, dal 9 settembre all’Oratorio di Cuveglio

5 incontri da 2 ore ciascuno

Il laboratorio si intitola Dipingere le scene, con l’artista Sarah Dalla Costa. I ragazzi potranno avvicinarsi al mondo della scenografia, dal disegno alla realizzazione di fondali ed elementi pittorici. Un percorso che mette insieme arte, colore, progettazione e creatività e che potrà portare alla realizzazione di materiali destinati anche agli spettacoli teatrali collegati al progetto.

TEATRO

dal 18 settembre – lezione di prova all’oratorio di Casalzuigno (possibilità di trasporto a partire dall’oratorio di Cuveglio)

Si prosegue il venerdì per i ragazzi fino ai 14 anni, il venerdì per i più grandi

Il 18 settembre prenderà il via “Col corpo capisco” con Teatro Periferico, laboratorio espressivo-teatrale rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 19 anni.

Corpo, voce, movimento, improvvisazione e relazione saranno gli strumenti attraverso i quali i partecipanti potranno sperimentare nuove modalità di espressione, imparando ad ascoltare, osservare, collaborare e conoscere meglio sé stessi e gli altri.

SCRITTURA CREATIVA

dal 19 settembre, ore 14-16 per bambini 6-11 anni e ore 16-18 per ragazzi 12-18 anni

4 incontri di 2 ore il sabato pomeriggio presso la scuola elementare di Cuveglio

Il 19 settembre sarà la volta del laboratorio di Scrittura creativa con Valentina Maselli, nel quale le parole diventano uno strumento per raccontarsi, dare forma alle proprie emozioni, sviluppare la fantasia e condividere pensieri e idee. U

n’occasione per scoprire la scrittura non soltanto come esercizio, ma come spazio di espressione e consapevolezza.

Il laboratorio rappresenta inoltre il punto di partenza del percorso “My Book – per Chi Crea”, nel quale la scrittura si intreccia con altre esperienze artistiche per accompagnare i ragazzi nella realizzazione di un proprio libro.

I MASTRI CARTAI

Il 26 settembre, ore 14-16 per bambini 6-11 anni e ore 16-18 per ragazzi 12-19 anni alla scuola primaria di Cuveglio

Un workshop all’interno del progetto My Book dedicato alla scoperta della storia e della tradizione della produzione della carta. In un vero e proprio laboratorio artigianale, allestito con tini, telai e strumenti appositamente predisposti, i partecipanti potranno sperimentare in prima persona l’antico mestiere del mastro cartaio e realizzare il proprio foglio di carta a partire da materiale riciclato portato da casa.

Un’esperienza pratica che unisce storia, manualità e creatività e che permette di riflettere concretamente anche sul valore del riciclo e sull’importanza della raccolta differenziata.

Un modo per riscoprire la carta non soltanto come strumento quotidiano, ma come materia da conoscere, trasformare e valorizzare.

LET US PLAY

dal 19 settembre al 5 dicembre, tutti i sabato pomeriggio alla scuola elementare di Cuveglio

Sempre dal 19 settembre prenderà il via Let Us Play, uno spazio dedicato al gioco reale, concreto e condiviso. Il gioco sarà proposto come strumento di relazione e inclusione, creando occasioni di incontro tra ragazzi e famiglie e favorendo la socializzazione attraverso esperienze da vivere insieme.

DUE PROGETTI, UNA RETE TERRITORIALE

I cinque laboratori rientrano in due progettualità sostenute da importanti realtà filantropiche.

Pittura scenografica e Teatro fanno parte del progetto “Aperti a tutti”, che vede la Parrocchia San Lorenzo di Cuveglio come ente capofila, in rete con Il Pargolario APS. Il progetto è realizzato nell’ambito del Bando “Porte Aperte” promosso da Fondazione Cariplo, bando finanziato da Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara e Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Scrittura creativa, I Mastri Cartai e Let Us Play rientrano invece nel progetto “My Book – per Chi Crea”, sostenuto da Fondazione Monte di Lombardia nell’ambito del Bando “Oltre la Campanella”.

Due progetti diversi, ma accomunati dalla volontà di offrire ai giovani opportunità di crescita e partecipazione, valorizzando scuole, oratori e altri spazi della comunità come luoghi di incontro, creatività e relazione.

UNA RETE CHE SOSTIENE I RAGAZZI

La realizzazione delle attività è possibile grazie a una rete territoriale che ha scelto di sostenere concretamente questi percorsi e alla quale Il Pargolario APS desidera rivolgere un particolare ringraziamento: Istituto Comprensivo “D. Alighieri” di Cuveglio, Istituto Comprensivo “G. e A. Frattini” di Caravate, i Comuni di Caravate, Cuveglio e Cuvio e il Circolo Don Bosco APS.

A questa rete si aggiungono gli oratori della Comunità Pastorale S. Giovanni Paolo II, le famiglie, i volontari, gli educatori e i professionisti che collaborano alla realizzazione delle attività.

È proprio la collaborazione tra queste diverse realtà a permettere di costruire una proposta più ampia e articolata, nella quale i ragazzi possano trovare spazi accessibili per incontrarsi, sperimentare, creare e diventare protagonisti.

COME PARTECIPARE

Il calendario proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori laboratori e attività, che saranno presentati nel mese di ottobre.

Le attività sono gratuite, ma i posti disponibili sono limitati (tranne che per lo spazio dei giochi di Let Us Play) per questo la partecipazione richiede l’iscrizione a QUESTO LINK

Gradita una consapevole offerta di sostegno.

Per maggiori informazioni 366 7550411 oppure ilpargolario@gmail.com.