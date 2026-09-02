Dai ragazzi dell’oratorio di Cairate a quaranta attori e tecnici: la storia ventennale del Gruppo Teatrale Kairos



Il Gruppo Teatrale Kairos di Cairate si prepara a festeggiare vent’anni di attività con nuovi spettacoli, laboratori e una stagione teatrale che negli anni è diventata un punto di riferimento anche oltre i confini del paese. La storia della compagnia è stata raccontata ai microfoni di Radio Materia da Maria Luisa Desiderio, Eleonora Gatti ed Eleonora Caimi, ospiti di Orlando Mastrillo nella prima puntata della nuova stagione di “Soci All Time”, trasmissione realizzata in collaborazione con CSV Insubria.

Da un gruppo dell’oratorio a un’associazione con quaranta soci

Il percorso dei Kairos comincia nel 2007, quando un gruppo di circa 15-20 ragazzi dell’oratorio decide di mettere in scena alcuni spettacoli estivi in occasione della festa patronale di settembre. Da lì nasce un’esperienza destinata a crescere e a strutturarsi. Nel 2012 il gruppo diventa associazione no profit, mentre nel 2024 compie un ulteriore passo trasformandosi in associazione di promozione sociale iscritta al RUNTS. Oggi conta circa quaranta persone impegnate tra palco, organizzazione e lavoro dietro le quinte.Nel corso degli anni è cresciuto anche il repertorio. Dalle prime commedie musicali la compagnia è passata alla prosa classica, al giallo, al teatro civile e agli adattamenti letterari. Tra le produzioni più longeve c’è Così è se vi pare di Luigi Pirandello, rimasto in repertorio per nove anni, mentre tra gli altri titoli figurano La maledizione dei Baskerville, In equilibrio sopra la follia, Piccole Donne e Il ventaglio.

Una stagione teatrale e un concorso nazionale a Cairate

Una parte importante dell’attività ruota attorno al Cineteatro Padre Giacomo Martegani di Cairate, ristrutturato nel 2014. Qui il gruppo non si limita a mettere in scena le proprie produzioni, ma organizza una vera e propria stagione teatrale. La programmazione comprende spettacoli di prosa, musica e appuntamenti dedicati anche alla formazione. La stagione conta circa novanta abbonati ogni anno, con una parte significativa del pubblico che arriva da altri comuni. A questo si aggiunge il concorso teatrale nazionale, arrivato alla nona edizione. Ogni anno vengono presentate circa quaranta candidature da compagnie provenienti da tutta Italia, tra le quali i Kairos selezionano sette spettacoli da inserire in cartellone. Al pubblico spetta poi il compito di scegliere il preferito attraverso il premio “Poltrona VIP”.

I laboratori per ragazzi e adulti

Negli ultimi anni il gruppo ha sviluppato anche un’attività dedicata a chi vuole avvicinarsi al teatro senza necessariamente avere già esperienza. I laboratori di avviamento al teatro sono organizzati in due periodi: da settembre a novembre per i ragazzi e da gennaio ai primi di maggio per gli adulti. Nell’ultima edizione il percorso dedicato ai più giovani ha raccolto quattordici partecipanti. Un’attività che riflette uno degli aspetti emersi con maggiore forza durante l’intervista: l’idea del teatro come luogo educativo, di crescita e di condivisione. «Ognuno porta il proprio bagaglio e può trovare il proprio spazio, senza sentirsi giudicato», è il senso del racconto delle componenti della compagnia, che hanno sottolineato quanto il percorso personale di ciascuno contribuisca alla crescita del gruppo. Emblematico il caso di Eleonora Gatti, entrata giovanissima nella compagnia come suggeritrice e arrivata poi a ricoprire ruoli da protagonista sul palco.

“Siamo diventati una famiglia”

Uno dei segreti della longevità dei Kairos è proprio il rapporto costruito nel tempo tra i componenti. «Più che una compagnia siamo diventati una famiglia», hanno raccontato durante la trasmissione, ricordando come il teatro sia diventato negli anni uno spazio in cui condividere non soltanto spettacoli e prove, ma anche momenti importanti della vita personale. Un legame rafforzato anche dal lavoro di chi difficilmente finisce sotto i riflettori: sarti, scenografi, truccatori, parrucchieri, tecnici audio e luci. Una squadra che accompagna ogni spettacolo e che spesso è chiamata a gestire anche gli imprevisti dell’ultimo minuto. Tra gli episodi ricordati in radio ci sono costumi ricuciti pochi minuti prima di andare in scena, sostituzioni improvvise di attori e persino un palco all’aperto da asciugare dopo un acquazzone, con tutta la compagnia al lavoro ancora vestita con costumi e parrucche di scena.

I prossimi spettacoli dei Kairos e il ventennale

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 19 settembre 2026 a Cairate, al Cineteatro Padre Giacomo Martegani, con l’ultima replica di Così è se vi pare. Sarà l’ultima occasione per vedere uno spettacolo che la compagnia ha portato in scena per nove anni. Nel mese di ottobre tornerà invece In equilibrio sopra la follia – Amore e pace tra musica e parole, spettacolo di teatro civile. Lo sguardo è però già rivolto al maggio 2027, quando il Gruppo Teatrale Kairos presenterà una nuova commedia musicale pensata per celebrare i vent’anni di attività.

L’intervista ha aperto la nuova stagione di “Soci All Time”, il format di Radio Materia realizzato in collaborazione con CSV Insubria e dedicato alle realtà associative del territorio. La trasmissione va in onda in diretta dal lunedì al venerdì alle 16.30 su www.radiomateria.it.