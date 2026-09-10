Dal 14 settembre al Sueño Discoclub di Gallarate partono i corsi di salsa e bachata

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Riparte a Gallarate la stagione dedicata agli appassionati dei balli latinoamericani. Dal 14 settembre 2026 il Sueño Discoclub di viale Milano 177 ospiterà i corsi di salsa e bachata della B-Side School, un’iniziativa nata anche per rispondere alle numerose richieste degli aficionados di LatinfiExpo che desiderano avvicinarsi al ballo o perfezionare la propria tecnica. La locandina della scuola conferma l’avvio dei corsi dal 14 settembre e la sede gallaratese.

Cinque maestri per imparare e perfezionarsi

A guidare gli allievi sarà il team di insegnanti della B-Side School coordinati da Marco Berretta: Shearley Alicea, JoseMaria Berretta, Michelle Montesdeoca e Martina Spidaletta.

Un gruppo di professionisti con esperienze e specializzazioni diverse nel panorama latino: dalla salsa alla bachata, fino alle danze caraibiche. I corsi sono pensati sia per chi muove i primi passi in pista sia per chi ha già esperienza e vuole migliorare tecnica, ritmo e stile.

Lezioni dal lunedì al giovedì

Il programma prevede tre livelli: base, base 2 e intermedio, con lezioni organizzate dal lunedì al giovedì nelle fasce orarie 20.15-21.15, 21.15-22.15 e 22.15-23.15. La programmazione dettagliata dei diversi livelli è riportata nella seconda pagina della presentazione della B-Side School.

Per settembre è prevista inoltre una formula promozionale particolarmente flessibile: fino a 48 lezioni in tre mesi, con la possibilità di scegliere il proprio livello e il giorno in cui frequentare, arrivando fino a quattro appuntamenti alla settimana e a 16 ore di lezione al mese. Nell’iscrizione è compreso anche l’accesso gratuito, entro le 22.30, alle serate del venerdì e del sabato del Sueño Discoclub.

La prova è sempre gratuita, a partire dal 14 settembre.

Clicca e scarica il volantino

Sueño Discoclub

Viale Milano 177, Gallarate (VA)

Informazioni su corsi e orari: 327 1053532

Email: info@bsideschool.it

Web: www.bsideschool.it