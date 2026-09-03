Dal calcio alla pista: Fabio Scalisi, il giovane varesino che sogna di diventare pilota

Gareggiare nelle competizioni più famose seduti dietro al volante di un’auto da corsa. È il sogno di migliaia di giovani, ma Fabio Scalisi, ventenne di Varese appassionato di motorsport, ha deciso di provare a trasformarlo in realtà. Per riuscirci, ha lanciato un progetto social con l’obiettivo di raccogliere il supporto necessario a sostenere la sua ambizione.

Dal pallone alle auto

Fino a poco tempo fa, il suo sport principale era il calcio. Fabio ha giocato in alcune delle squadre giovanili più importanti della provincia, tra cui il Varese, la Solbiatese e la Varesina. A causa di alcuni problemi fisici, ha dovuto però interrompere bruscamente il suo percorso. Una battuta d’arresto che lo ha spinto a dedicarsi interamente al suo sogno d’infanzia: il motorsport.

Inseguire questa carriera non è solo impegnativo, ma è anche molto costoso. Per questo motivo – accanto ad allenamenti e competizioni – Fabio ha scelto di lanciare un progetto social per raccontare il suo percorso e cercare sostenitori e sponsor. I suoi progressi si possono seguire sulla sua pagina Instagram.

Fabio spiega che parte dei fondi raccolti verranno donati in beneficienza a diverse realtà di volontariato. «Un modo – spiega l’aspirante pilota – per coinvolgere donatori che magari non farebbero beneficenza in modo diretto, ma che così potrebbero essere spinti a donare per sostenere il mio percorso».

Diplomato all’Istituto Newton di Varese, Fabio attualmente lavora come metalmeccanico e si dedica al suo progetto nel tempo libero al tardo pomeriggio. «Se la strada come pilota professionista non dovesse funzionare – racconta Fabio –, vorrei continuare a restare nell’ambito del motorsport, frequentando una scuola specialistica per diventare meccanico di pista».

La passione nata con la Formula 1 e i primi simulatori

Fabio ha scoperto la propria passione per i motori da bambino guardando la Formula 1 in TV. Negli anni successivi, si è avvicinato ai simulatori di guida, gareggiando in campionati amatoriali online soprattutto durante il periodo del Covid. L’Aci ha di recente aperto una divisione ESport dedicata agli sport automobilistici virtuali e Fabio punta a ottenere la licenza necessaria a partecipare ai campionati ufficiali.

I prossimi passi verso la pista

La roadmap di Fabio per i prossimi mesi e anni è molto fitta. Il giovane continuerà il percorso sui simulatori partecipando a un contest virtuale dal 3 al 6 di settembre in cui il miglior tempo assoluto vincerà un’esperienza di guida reale su una Legend Car (vetture leggere da 140 cavalli).

Continuerà inoltre la ricerca degli sponsor. Il 20 del mese Fabio parteciperà a un importante evento a Montichiari per incontrare aziende, team e piloti nel tentativo di raccogliere sponsorizzazioni.

C’è poi l’esperienza in pista da accumulare. Tra ottobre e dicembre 2026, Fabio prevede di effettuare i primi giri sull’asfalto reale, mentre per il biennio 2027-2028 ha pianificato sessioni di test più strutturate a bordo di una Cupra TCR con un team privato.

La sfida della concorrenza sognando Le Mans

L’obiettivo di Fabio è ambizioso e la concorrenza è serrata e dovrà confrontarsi con tanti aspiranti piloti che spesso hanno già parecchia esperienza sui circuiti a bordo dei kart. Fabio però non vuole arrendersi e – anzi – sogna in grande. «La mia ambizione più grande? Forse è quasi irrealizzabile, ma un giorno vorrei correre con la Ferrari 499P la 24 Ore di Le Mans», rivela l’aspirante pilota.