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Dal tango in riva al lago alla Festa dello Sport: tutte le iniziative del fine settimana ad Angera

Un nuovo fine settimana di eventi sul Lago Maggiore con tanti appuntamenti per tutti tra musica, artigianato e sport

foto del giorno 21 ottobre 2025 lungolago di angera | foto di Giuli Asc

Angera si prepara a un fine settimana ricco di appuntamenti tra musica, sport, cultura e natura. Tra venerdì 11 e domenica 13 settembre, la cittadina sul Lago Maggiore ospiterà iniziative per tutti i gusti: dalle note della musica tradizionale argentina e l’artigianato fino alle discipline sportive del territorio da scoprire.

Si comincia venerdì 11 settembre alle 21:00 sul prato del lungolago in piazza Garibaldi con lo spettacolo Siempre Tango. Il Trio Nuevo Encuentro, formato da Miguel Angel Acosta alla chitarra e voce, David Pecetto al bandoneon e Carlos Buschini al basso, ripensa il repertorio della tradizione del quartiere La Boca attraverso sonorità moderne. La performance è arricchita dalle coreografie di Andrea Baccaro e Barbara Tomasina, insieme alle coppie formate da Marcos Walenhton con Amelia Aguilera, Duilio Dal Col con Cinzia Liviero e Lorenzo Gussoni con Alice Fiorillo. L’evento è a ingresso libero e in caso di pioggia si tiene nella Sala Consiliare.

Sabato 12 e domenica 13 settembre dalle 9:00 alle 19:00 la Chiesa di San Alessandro in vicolo Parrocchiale accoglie il tradizionale mercatino del libro usato. Sempre sabato 12 settembre, dalle 9 alle 16.45, il Museo Civico di via Marconi ospita la giornata formativa Questione di tatto, riservata agli operatori socio-sanitari e museali iscritti.

Domenica 13 settembre il lungolago si anima fin dal mattino. In corso Repubblica dalle 9:00 alle 19:00 tornano le bancarelle di artigianato con Mani Magiche. Dalle 10:00 alle 17:30 il prato di piazza Garibaldi diventa il campo da gioco per la Festa dello Sport, promossa dal Comune e dalle associazioni locali. L’iniziativa permette a bambini, ragazzi e adulti di scoprire e provare discipline come danza, pallavolo, canottaggio, rugby, tiro con l’arco, petanque e kendo, grazie alle dimostrazioni e alle prove aperte curate dai gruppi del territorio.

Sempre domenica si corre la pedalata enogastronomica Mangia Bevi e Bici, organizzata dalla Bottega del Romeo di Ispra. L’itinerario propone tre percorsi tra i laghi con tappe al territorio angerese presso l’Azienda Agricola Le Sinergie e Natura in Moto. Per partecipare è necessario iscriversi inviando una email a lalibereria@bottegadelromeo.com.

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Pubblicato il 10 Settembre 2026
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