Dalla Calabria a Varese, poi un incidente cambia tutto. Vent’anni dopo Fernando sogna ancora di tornare a insegnare

Una storia d’amore, di resistenza e di un legame intenso con la provincia di Varese che nemmeno un tragico destino è riuscito a spezzare. Il 29 agosto Fernando ed Eugenia hanno festeggiato vent’anni di matrimonio, un traguardo importante che racconta due decenni di vita condivisa, segnati da un drammatico punto di svolta. Vent’anni fa i due sposi lasciarono la Calabria per trasferirsi a Varese, carichi di speranze per il futuro: lui, laureato in geologia, aveva ottenuto una cattedra nelle scuole superiori della provincia e si era subito innamorato dei panorami varesini; lei aveva trovato impiego come maestra d’asilo.

Il drammatico incidente e il ritorno in Calabria

La felicità della nuova vita varesina durò purtroppo soltanto dieci mesi. L’ultimo giorno di scuola, un grave incidente in bicicletta stravolse per sempre l’esistenza di Fernando, lasciandolo con una severa disabilità. Dopo un anno di cure e tentativi di recupero lontani da casa, la coppia si vide costretta a fare ritorno in Calabria, dove risiede tutt’ora. Da quel momento è iniziato un lungo cammino di dedizione e cura quotidiana, affrontato sempre mano nella mano.

Quel sogno mai sopito di ritornare in cattedra

Nonostante il trascorrere degli anni e le inevitabili difficoltà legate alla condizione di disabilità, nella mente e nel cuore di Fernando il ricordo della Città Giardino non si è mai affievolito. Ancora oggi continua a chiedere ai propri cari quando potrà tornare a insegnare nelle aule varesine, dimostrando come l’esperienza vissuta a Varese rappresenti una parte viva della sua identità e dei suoi desideri.

Le parole di affetto della sorella Liliana

A voler condividere pubblicamente questo percorso di vita è stata Liliana, sorella di Fernando, che ha inviato una lettera alla nostra redazione. Il testo ripercorre l’incredibile forza della coppia e la fedeltà di Eugenia, capace di trasformare la fatica quotidiana in un atto d’amore costante.

Il testo integrale della lettera

Riceviamo e pubblichiamo la testimonianza di Liliana:

«Vent’anni fa arrivarono a Varese con una valigia piena di sogni. Oggi, dopo una vita completamente diversa da quella che avevano immaginato, festeggiano vent’anni di matrimonio. E Fernando, ancora oggi, continua a chiedere: “Quando potrò tornare a insegnare a Varese?”

Ci sono storie che meritano di essere raccontate non perché abbiano avuto un lieto fine nel senso più semplice del termine, ma perché, nonostante tutto, hanno continuato ad andare avanti. Quella di mio fratello Fernando ed Eugenia è una di queste.

Vent’anni fa erano due giovani sposi. Avevano lasciato la Calabria per trasferirsi a Varese e cominciare insieme la loro vita. Erano arrivati con l’entusiasmo di chi guarda al futuro e con tutti quei progetti che appartengono a chi è giovane, innamorato e all’inizio del proprio cammino. Fernando, laureato in geologia, aveva trovato nella provincia di Varese un luogo che sentiva vicino alla propria sensibilità: le montagne, i laghi, i sentieri. Aveva iniziato a insegnare alle scuole superiori e si era appassionato al ciclismo. Eugenia lavorava invece con i bambini dell’asilo, mettendo nel suo lavoro quella dolcezza, quella pazienza e quella dedizione che ancora oggi la contraddistinguono. Avevano tutto davanti.

Erano a Varese da appena dieci mesi quando, l’ultimo giorno di scuola, un incidente in bicicletta cambiò per sempre le loro vite. In un istante, i progetti, le certezze e il futuro che avevano immaginato insieme vennero sconvolti. Fernando riportò conseguenze gravissime e da quel giorno iniziò per entrambi un percorso che nessuno avrebbe mai pensato di dover affrontare. Erano due ragazzi soli, lontani dalla loro terra d’origine, all’inizio della carriera e della vita matrimoniale. E improvvisamente si trovarono davanti a una realtà completamente diversa.

Dopo un anno tornarono in Calabria, dove vivono ancora oggi. Ma se la loro vita aveva cambiato strada, Eugenia non ha mai cambiato direzione. Per vent’anni è rimasta accanto a Fernando. Vent’anni fatti di giornate semplici e giornate difficilissime. Di piccoli progressi da festeggiare, di ostacoli da superare, di rinunce e di una quotidianità che richiede una forza che spesso chi guarda da fuori non riesce nemmeno a immaginare. Eugenia ha trasformato il dolore in presenza, la fatica in cura, la rinuncia in fedeltà.

Il 29 agosto hanno festeggiato vent’anni di matrimonio. Vent’anni da quel giorno in cui avevano promesso di condividerla la vita, senza sapere quanto quella promessa sarebbe stata messa alla prova. E forse è proprio questo che rende il loro anniversario così importante. Perché il loro matrimonio non racconta soltanto una storia d’amore. Racconta la capacità di due persone di continuare a scegliersi anche quando la vita non assomiglia più a quella che avevano sognato.

Ci sono sogni che rimangono nel cassetto. E altri che, invece, cambiano forma. Fernando, però, uno di quei sogni non lo ha mai dimenticato. Ancora oggi mi chiede quando potrà tornare a insegnare a Varese. Lo fa con quella convinzione che mi commuove ogni volta. Come se, da qualche parte dentro di lui, ci fosse ancora quel giovane professore che vent’anni fa aveva iniziato la sua esperienza nelle scuole della provincia, innamorato della geologia, della montagna e di quel territorio che aveva imparato a conoscere.

Forse Varese, per Fernando, non è mai stata semplicemente una città. È il luogo dei primi progetti, dell’inizio della loro vita insieme, dei giorni in cui tutto sembrava ancora possibile. È il luogo dove aveva iniziato a insegnare. È una parte della sua storia rimasta sospesa. E forse proprio per questo, anche dopo vent’anni, continua a chiedere di tornarci.

Non so se quel giorno arriverà. Ma so che, in qualche modo, Fernando a Varese ci è già tornato tante volte: ogni volta che ne parla, ogni volta che ricorda le montagne e i sentieri, ogni volta che pensa alla scuola e all’insegnamento. Eugenia, invece, in questi vent’anni è rimasta lì, accanto a lui, accompagnandolo lungo una strada che nessuno dei due aveva scelto, ma che hanno imparato a percorrere insieme.

Il loro non è un amore fatto di grandi gesti da raccontare sui giornali. È qualcosa di più silenzioso. È fatto di presenza, pazienza, cura, complicità e coraggio. È l’amore che rimane quando la vita porta via molte delle cose che avevi immaginato.

Per questo, nel giorno del loro ventesimo anniversario, ho sentito il desiderio di raccontare la loro storia. Non per celebrare soltanto una ricorrenza, ma per rendere omaggio a due persone che, vent’anni fa, partirono dalla Calabria con una valigia piena di sogni e che, nonostante tutto, quei sogni hanno continuato a portarli con sé. Alcuni sono rimasti indietro. Altri hanno preso strade impreviste. Ma uno, quello più importante, è rimasto intatto: continuare a camminare insieme. Buon ventesimo anniversario, Fernando ed Eugenia».