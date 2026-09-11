Dalla creatività ai bonsai, dall’inglese ai fumetti: la biblioteca di Samarate presenta i nuovi corsi

La Biblioteca di Samarate si prepara a una nuova stagione di corsi e propone, da ottobre 2026 a maggio 2027, un calendario pensato per rispondere a interessi, età ed esigenze molto diverse. Le proposte spaziano infatti dalla creatività al benessere, dalle lingue straniere al fai da te, con attività rivolte sia agli adulti sia ai più giovani.

Uno spazio per coltivare passioni

L’obiettivo è fare della biblioteca non soltanto un luogo dedicato alla lettura, ma anche uno spazio nel quale imparare nuove competenze, coltivare passioni e dedicarsi a nuove esperienze. Il programma è articolato in diversi ambiti e comprende corsi di durata e impostazione differenti.

Tra le proposte dedicate all’arte e alla creatività ci sono, ad esempio, laboratori di pittura, teatro di figura, ricamo creativo e arteterapia. Per i più piccoli è previsto anche un percorso di circomotricità, mentre tornano i corsi della Scuola di Fumetto APS dedicati a fumetti e manga e ai fumetti junior.

Non mancano le occasioni per chi vuole dedicarsi al fai da te: nel calendario compaiono corsi di uncinetto, maglia e ferri, arte bonsai, oltre a proposte dedicate alla gestione delle proprie risorse, come finanza personale e investimenti finanziari.

Ampio spazio anche alle lingue. Il programma comprende diversi livelli di inglese, dal base all’intermedio, con percorsi basati sulla conversazione e certificazione finale, oltre a un corso pensato per chi vuole avvicinarsi alla Lingua dei Segni Italiana.

Per chi invece cerca attività legate al benessere e alla crescita personale, sono previste proposte come danzacreativa, stretching dei meridiani, meditazione e mindfulness. C’è anche un corso base di scacchi, aperto a partecipanti di età libera.

Il calendario conferma quindi una proposta molto ampia, capace di rivolgersi a bambini, ragazzi e adulti, con corsi che vanno dalle attività manuali e artistiche all’apprendimento delle lingue, passando per movimento, benessere e nuove competenze.

Iscrizioni dal 12 settembre

Le richieste di iscrizione ai corsi partiranno dal 12 settembre 2026 e dovranno essere presentate attraverso il portale Istanze Online del Comune, accedendo con SPID o CIE e compilando il modulo dedicato ai corsi della biblioteca. Le domande devono essere presentate entro i termini previsti per ciascun corso, indicati nel calendario.

Per conoscere tutti i corsi, le date, gli orari, i costi, le fasce d’età e le modalità di iscrizione, è possibile consultare la locandina completa e scansionare il QR code indicato sul programma – Qui la locandina

È inoltre possibile rivolgersi direttamente alla Biblioteca di Samarate, in via Borsi 1, al numero 0331 720252, tramite WhatsApp al 3346725907 oppure scrivendo a biblioteca@comune.samarate.va.it.

Le proposte, come sottolinea anche il Comune, sono organizzate in quattro grandi ambiti: mente e benessere, arte e creatività, lingue straniere e fai da te, con l’obiettivo di offrire una scelta ampia e adatta a interessi e gusti differenti.

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