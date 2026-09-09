Dalla Favola del rospetto ai Gruppi di cammino: una serata per famiglie al Bosco del Lazzaretto

Il Bosco del Lazzaretto di Somma Lombardo ospita una serata speciale dedicata alle famiglie con bambini e ai Gruppi di Cammino. Promotore dell’iniziativa in programma giovedì 10 settembre dalle ore 17 nell’area verde accanto alla Casetta del dono – in viale del Santuario – è l’associazione La Casa di Mago Merlino ODV in collaborazione con Ats Insubria, ente promotore dei Gruppi di cammino come risorsa di benessere per tutte le età.

Immersi nel magico bosco dell’associazione, la serata sarà un’occasione da vivere insieme, genitori, bambini e medici, per scoprire quanto sia importante camminare e quanto sia ancora più bello quando lo si fa in compagnia, creando nuove amicizie, passo dopo passo.

I volontari dell’associazione accoglieranno i partecipanti alle ore 17 con la Favola del Rospetto del Parco Ticino, un racconto speciale dedicato a un piccolo animale del Parco, custode di saggezza e meraviglia.

A seguire, un laboratorio creativo a tema, pensato per bambini, famiglie e adulti che amano la natura.

Dopo il laboratorio, ci prenderemo un momento per una merenda insieme, semplice e conviviale. E a seguire, alle ore 20, la Presentazione del Progetto “Gruppi di Cammino” a cura dei medici di ATS Insubria che spiegando i benefici del camminare e come questa pratica possa diventare un gesto di cura, salute e comunità.

Infine, a chiusura dell’evento, una tisana calda e fumante per tutti, per salutare il bosco.

La partecipazione è aperta a tutti, libera e gratuita.

Si consigliano abiti comodi, un telo o coperta da stendere sul prato, una pila e cibo da condividere.