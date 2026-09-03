Dalla gimkana alla maratona: a Mozzate un weekend tutto dedicato al Palio

Il Palio dei Rioni Mozzatesi entra nel vivo con un fine settimana ricco di appuntamenti, all’interno dei festeggiamenti per la Festa patronale di Sant’Alessandro e della XXIV edizione del Palio. Dopo la cerimonia ufficiale di apertura con la sfilata dei Rioni, l’accensione del braciere e il giuramento di Maggiorente e Capitani, da venerdì a domenica sarà protagonista la sfida tra i rioni cittadini.

Venerdì 4 settembre

La serata di venerdì si aprirà alle 19 con l’apertura dello stand gastronomico in oratorio, occasione per ritrovarsi a tavola e vivere insieme l’atmosfera della festa.

Alle 21.15, invece, spazio allo sport con la gimkana ciclistica sull’Ottagono, una delle prove inserite nel calendario delle competizioni tra i Rioni.

Sabato 5 settembre

Sabato il programma proseguirà con un appuntamento pensato per coinvolgere e divertire i partecipanti: alle 18, sull’Ottagono, è in programma la Gavettonata.

Dalle 19 tornerà ad aprire lo stand gastronomico in oratorio, mentre alle 21.15 sarà il momento dei giochi “Lancio della spugna”, “Il cameriere” e “Mordi la mela”, che vedranno i Rioni sfidarsi in prove all’insegna del divertimento e della partecipazione.

Domenica 6 settembre

Domenica sarà una delle giornate più intense del Palio. Alle 16 è previsto il ritrovo al parco Guffanti, da dove alle 16.30 prenderà il via la Maratona dei Rioni, con arrivo all’oratorio.

Alle 19 riaprirà lo stand gastronomico, mentre in serata lo sport tornerà protagonista: alle 20.45 partiranno le maratonine competitive femminile e maschile, con partenza e arrivo in oratorio.

Tre giorni tra sport, giochi e convivialità, con i quattro Rioni mozzatesi chiamati a contendersi punti preziosi in vista del gran finale del Palio, che arriverà sabato 12 settembre con la Cuccagna e l’assegnazione del Palio 2026.