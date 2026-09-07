Dalla Lombardia al Veneto, cinque Regioni fanno squadra per sostenere il credito alle imprese

La Cabina di Regia delle Regioni del Nord mette al centro del primo confronto operativo il tema dell’accesso al credito per le imprese. A pochi giorni dalla riunione di Torino, i cinque assessori regionali allo Sviluppo economico hanno deciso di avviare un dialogo con l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) sulle esigenze finanziarie del nuovo Distretto Manifatturiero Unico del Nord.

A rappresentare le cinque Regioni sono Guido Guidesi per la Lombardia, Vincenzo Colla per l’Emilia-Romagna, Alessio Piana per la Liguria, Andrea Tronzano per il Piemonte e Massimo Bitonci per il Veneto. L’obiettivo è rafforzare il rapporto tra istituzioni e sistema bancario e individuare strumenti più efficaci per sostenere il sistema produttivo.

Al centro accesso al credito e garanzie

La Cabina di Regia ha chiesto la disponibilità per un incontro ai presidenti delle ABI regionali Cristian Berselli per l’Emilia-Romagna, Luigi Zanti per la Liguria, Alessandro Azzi per la Lombardia, Stefano Cappellari per il Piemonte e Sergio Bava per il Veneto.

Il confronto sarà dedicato in particolare alle condizioni di accesso al credito e agli strumenti di garanzia, con l’intento di individuare soluzioni capaci di rispondere alle necessità delle imprese sia sul fronte degli investimenti sia su quello del capitale circolante.

Per la Cabina di Regia il credito rappresenta infatti un elemento centrale per sostenere competitività e stabilità delle aziende, consentendo loro di continuare a investire, innovare e affrontare le trasformazioni del mercato.

Un tema strategico per il manifatturiero

La questione assume un peso ancora maggiore in un contesto economico segnato dalla crisi energetica, dall’incertezza dei mercati e da un quadro geopolitico delicato e in continua evoluzione.

In questo scenario, la possibilità per le imprese di reperire risorse finanziarie a condizioni adeguate viene considerata una leva fondamentale per sostenere investimenti, innovazione e crescita. Il confronto con il sistema bancario punta quindi a individuare strumenti che possano accompagnare più efficacemente le aziende del comparto manifatturiero.

La scelta del credito come primo tema operativo della Cabina di Regia conferma così l’intenzione delle cinque Regioni di procedere con un approccio pragmatico e condiviso, concentrandosi su questioni considerate strategiche per il tessuto produttivo.

Fare sistema tra le Regioni del Nord

L’obiettivo è quello di fare sistema tra le Regioni del Nord, creando condizioni più favorevoli affinché le imprese possano continuare a investire e innovare, rafforzando la propria presenza sui mercati nazionali e internazionali.

Un’azione che guarda anche alla capacità del sistema produttivo di generare occupazione e lavoro di qualità, attraverso una maggiore collaborazione tra istituzioni regionali e mondo bancario.