Dalla memoria del Novecento ai primi home computer: Comerio si prepara a un fine settimana di archeologia digitale

Nel weekend del 26 e 27 settembre gli spazi di via Borghi a Comerio ospitano prima lo spettacolo “Il rumore del secolo” e poi Varese Retrocomputing, la giornata dedicata alla storia dei computer d’epoca e del retrogaming

C’è un filo conduttore sottile che lega la grande storia del Novecento alla tastiera rigida di un vecchio Commodore o alle luci al neon di un monitor a tubo catodico: sta tutto nel modo in cui l’uomo ha imparato a convivere con la macchina, a farla parlare, a usarla per raccontare il proprio tempo. Un tema che nei prossimi fine settimana troverà spazio a Comerio, negli spazi dell’Opera Village di via Borghi 27 (l’area ex Whirlpool), per un doppio appuntamento targato Varese Retrocomputing.

“IL RUMORE DEL NOVECENTO” UNO SPETTACOLO NON CONVENZIONALE CHE FA ASCOLTARE IL SECOLO BREVE

Si parte la sera di sabato 26 settembre, alle 21.30, con l’anteprima “Aspettando Varese Retrocomputing“. Organizzata insieme all’Associazione Hamlet, la serata propone lo spettacolo “Il rumore del secolo. Suite storiografica per intonarumori, elettrofoni e altri strumenti non necessariamente convenzionali“, curato dal Collettivo Méliès.

In scena Stefano Bruno, Fabio D’Addario, Andrea Minidio ed Emanuele Pescia daranno vita a una performance che intreccia immagini d’epoca, musica dal vivo e narrazione. Un viaggio audiovisivo che attraversa il secolo breve — dalle avanguardie alla bomba atomica, fino alla conquista dello spazio — per mostrare come la tecnologia abbia cambiato non solo la vita quotidiana, ma anche il nostro modo di percepire e produrre i suoni.

L’ingresso è libero e durante la serata sarà attivo il bar della struttura.

DOMENICA 27 VARESE RETROCOMPUTING, LA FIERA ARCHEOLOGICA DI PC E VIDEOGAMES

L’evento di sabato farà da apripista alla vera e propria giornata di festa dell’informatica vintage. Domenica 27 settembre, dalle 10 alle 19, gli stessi spazi di via Borghi ospiteranno la nuova edizione di Varese Retrocomputing, realizzata in collaborazione con Opera Village e la Fondazione Sacconaghi-Borghi E.T.S.

La giornata festiva sarà interamente dedicata al patrimonio tecnologico del passato: in programma un’ampia esposizione di computer d’epoca perfettamente funzionanti, momenti dedicati ai racconti e all’approfondimento sulla storia dell’informatica e un’area dedicata ai videogiochi storici, dove sarà possibile riprovare i titoli che hanno segnato intere generazioni.

Un’occasione per appassionati, curiosi o famiglie per vedere da vicino i macchinari che hanno spianato la strada all’era digitale in cui viviamo oggi.

Anche per l’appuntamento di domenica l’ingresso è gratuito. Tutte le informazioni dettagliate sono consultabili sul sito ufficiale dell’iniziativa, vareseretrocomputing.it.