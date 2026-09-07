Dalla Regione quasi 300mila euro per la Polizia locale di 19 Comuni del Varesotto
La Giunta regionale approva lo scorrimento della graduatoria del bando 2026 iniettando altri 2 milioni di euro complessivi: nel Varesotto risorse destinate ad acquisto di veicoli, fototrappole, taser e videosorveglianza
Nuove risorse in arrivo per le Polizie locali del territorio varesino. La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore alla Sicurezza Romano La Russa, ha approvato uno stanziamento aggiuntivo di circa 2 milioni di euro per scorrere la graduatoria del bando 2026. L’operazione permette di finanziare ulteriori 124 progetti in tutta la Regione, portando il fondo complessivo dell’anno a 6,3 milioni di euro.
Nel Varesotto la misura intercetta 19 Comuni, per uno stanziamento totale pari a 299.106,73 euro. Tra i paesi beneficiari figurano Albizzate, Arcisate, Besnate, Besozzo, Cairate, Carnago, Caronno Varesino, Cavaria con Premezzo, Gazzada Schianno, Germignaga, Gorla Minore, Induno Olona, Ispra, Lavena Ponte Tresa, Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo, Marnate, Olgiate Olona e Vergiate. Molte di queste realtà riceveranno il contributo massimo erogabile di 20.000 euro.
I fondi regionali serviranno per rinnovare le dotazioni a disposizione degli agenti: dalle vetture di pattuglia ai droni, fino a taser, body cam, etilometri, fototrappole e sistemi di videosorveglianza.
L’allargamento della platea dei finanziamenti è stato accolto dai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Romana Dell’Erba e Luigi Zocchi, che sottolineano il valore dell’intervento per il presidio dei centri minori: «Diciannove Comuni finanziati rappresentano un risultato importante per la nostra provincia e confermano l’attenzione verso le piccole comunità. Investire in tecnologie e mezzi significa dare risposte concrete alla domanda di prevenzione e controllo dei cittadini».
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