Varese News

Varese Laghi

Eventi a Materia

Dall’Anatolia alle rovine di Mosul: il viaggio di Bernardo Notarangelo arriva a Castronno

Lunedì 14 settembre alle 21 a Materia lo scrittore e viaggiatore presenta il suo nuovo libro: un itinerario tra Turchia e Iraq, incontri inattesi, memoria e ferite ancora aperte del Medio Oriente

Materia Varesenews

Dall’Anatolia all’Iraq, passando per incontri inattesi, posti di blocco e luoghi sui quali la storia recente ha lasciato ferite profonde. È il viaggio raccontato da Bernardo Notarangelo nel suo nuovo libro Un viaggiatore sovrappeso in Anatolia e Iraq. Sulle orme di Marco Polo, che sarà presentato lunedì 14 settembre alle 21 a Materia di Castronno.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Pubblicato da Zolfo Editore nel giugno 2026, il volume porta Notarangelo tra Turchia e Iraq e prosegue il percorso cominciato con Un viaggiatore sovrappeso in Iran. Diario persiano.

Anche questa volta al centro del racconto non ci sono soltanto i luoghi attraversati. Sono soprattutto gli incontri a costruire il viaggio: tra quelli anticipati dall’editore ci sono una dentista con il niqab, un personaggio indicato come “l’Uomo del Destino” e le milizie irachene incontrate ai posti di blocco. Con queste ultime la conversazione arriva sorprendentemente fino a Milano e alla sorte dello stadio di San Siro.

È uno degli elementi che raccontano il tono scelto da Notarangelo: l’ironia si mescola al reportage anche quando il viaggio attraversa territori segnati da vicende drammatiche.

Nelle 240 pagine del libro trovano infatti spazio il massacro degli Yazidi e le rovine di Mosul, mentre il racconto si interroga sulla memoria e sull’oblio che possono avvolgere, anche in pochi anni, guerre e tragedie.

Il sottotitolo, Sulle orme di Marco Polo, richiama una tradizione antica del viaggio verso Oriente, mentre lo sguardo dell’autore rimane ancorato al presente e alle persone incontrate lungo il percorso. L’editore presenta il volume come un intreccio tra narrativa e reportage, costruito per avvicinarsi a realtà complesse senza ridurle agli stereotipi con cui spesso viene raccontato il Medio Oriente.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Materia si trova in via Confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Settembre 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.