Dall’Anatolia alle rovine di Mosul: il viaggio di Bernardo Notarangelo arriva a Castronno
Lunedì 14 settembre alle 21 a Materia lo scrittore e viaggiatore presenta il suo nuovo libro: un itinerario tra Turchia e Iraq, incontri inattesi, memoria e ferite ancora aperte del Medio Oriente
Dall’Anatolia all’Iraq, passando per incontri inattesi, posti di blocco e luoghi sui quali la storia recente ha lasciato ferite profonde. È il viaggio raccontato da Bernardo Notarangelo nel suo nuovo libro Un viaggiatore sovrappeso in Anatolia e Iraq. Sulle orme di Marco Polo, che sarà presentato lunedì 14 settembre alle 21 a Materia di Castronno.
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Pubblicato da Zolfo Editore nel giugno 2026, il volume porta Notarangelo tra Turchia e Iraq e prosegue il percorso cominciato con Un viaggiatore sovrappeso in Iran. Diario persiano.
Anche questa volta al centro del racconto non ci sono soltanto i luoghi attraversati. Sono soprattutto gli incontri a costruire il viaggio: tra quelli anticipati dall’editore ci sono una dentista con il niqab, un personaggio indicato come “l’Uomo del Destino” e le milizie irachene incontrate ai posti di blocco. Con queste ultime la conversazione arriva sorprendentemente fino a Milano e alla sorte dello stadio di San Siro.
È uno degli elementi che raccontano il tono scelto da Notarangelo: l’ironia si mescola al reportage anche quando il viaggio attraversa territori segnati da vicende drammatiche.
Nelle 240 pagine del libro trovano infatti spazio il massacro degli Yazidi e le rovine di Mosul, mentre il racconto si interroga sulla memoria e sull’oblio che possono avvolgere, anche in pochi anni, guerre e tragedie.
Il sottotitolo, Sulle orme di Marco Polo, richiama una tradizione antica del viaggio verso Oriente, mentre lo sguardo dell’autore rimane ancorato al presente e alle persone incontrate lungo il percorso. L’editore presenta il volume come un intreccio tra narrativa e reportage, costruito per avvicinarsi a realtà complesse senza ridurle agli stereotipi con cui spesso viene raccontato il Medio Oriente.
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Materia si trova in via Confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.
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