Dall’istituto Ponti di Gallarate al red carpet di Venezia: Mauro Sabella presenta “Risorse Umane”, il corto su uomo e AI

Un docente del territorio varesino sul palco della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Mauro Sabella, insegnante dell’istituto superiore Ponti di Gallarate, sarà il divulgatore scientifico chiamato a presentare “Risorse Umane”, il nuovo cortometraggio scritto e diretto da Fabio Bastianello, la cui prima ufficiale si terrà il 10 settembre nell’ambito della 83ª Mostra del Cinema di Venezia – Fondazione Ente dello Spettacolo.

Sabella, da tempo in distacco presso l’Ufficio scolastico regionale per occuparsi di formazione digitale sul territorio, accompagnerà il pubblico nell’incontro con il film e con i temi che affronta, presso “Spazio CheSpettacolo!”, alle Procuratie del Lido di Venezia. A seguire, dalle 16.00, l’evento proseguirà con un aperitivo e la Prima Ufficiale presso il Viktoria Palace Hotel.

Un film sul rapporto tra uomo, lavoro e Intelligenza Artificiale

“Risorse Umane” nasce da una domanda sempre più attuale: cosa accade quando una decisione che riguarda una persona viene affidata a un’Intelligenza Artificiale? Il cortometraggio, interpretato dagli studenti dell’Accademia di Bastianello e con tra i protagonisti anche Vera Atyushkina, ex velina di Striscia la Notizia, racconta la storia di un’azienda che decide di affidare a un algoritmo la valutazione delle proprie risorse umane, decidendo chi assumere e chi licenziare.

Da un convegno a Milano al palco di Venezia

Il coinvolgimento di Sabella nasce da un incontro casuale. «Ho conosciuto Fabio Bastianello a Milano, durante un convegno nel quale ero relatore. Il mio intervento era dedicato all’Intelligenza Artificiale nella didattica – racconta il docente – Al termine dell’intervento Fabio si è avvicinato, abbiamo iniziato a parlare e mi ha fatto diverse domande proprio sul rapporto tra AI, persone e futuro. Da quella conversazione è nato il contatto e, successivamente, pensando al suo cortometraggio, ha pensato a me per questa occasione a Venezia».

Sabella tiene a chiarire il proprio ruolo: «Non sono coinvolto nella produzione del film e non ho un ruolo artistico nella realizzazione: il mio contributo nasce proprio dalla mia esperienza nella divulgazione scientifica e nell’approfondimento dei temi legati all’AI. A grandi linee parlerò di quello che ormai sta diventando un tema centrale: cosa succede quando affidiamo alla tecnologia decisioni che riguardano direttamente le persone?».

«Non una presentazione tecnica, ma una riflessione più ampia»

«Il corto parte dal mondo del lavoro, ma la questione va molto oltre – spiega ancora Sabella – Parleremo di algoritmi, decisioni, responsabilità, efficienza e soprattutto del rischio di dimenticare che dietro dati e numeri ci sono sempre delle persone. Non sarà quindi una presentazione “tecnica” dell’AI, ma una riflessione più ampia, cercando di creare un ponte tra cinema, tecnologia, scienza e società».

E conclude: «La cosa che mi fa particolarmente piacere è proprio che tutto sia nato da un incontro e da una conversazione dopo un intervento sull’AI nella didattica. Da Milano a Venezia, attraverso un tema che evidentemente continua a generare domande. E forse è proprio questa la cosa più bella: non avere tutte le risposte, ma continuare a farsi le domande giuste».