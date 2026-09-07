Dall’Università dell’Insubria una ricerca sulla penna che individua le difficoltà di scrittura

Una penna sensorizzata che si usa sulla carta come una normale biro, ma è capace di raccogliere dati sul modo in cui un bambino scrive e contribuire a individuare precocemente eventuali difficoltà. È la THInkPen (Tele-Health Ink Pen), al centro di uno studio condotto dal Politecnico di Milano e dall’Università dell’Insubria che ha coinvolto oltre 700 bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Durante la ricerca gli studenti hanno utilizzato la penna per svolgere due prove del BVSCO-3, uno dei test di riferimento in Italia per la valutazione delle difficoltà di scrittura, della disgrafia e della disortografia.

La penna misura pressione, fluidità e inclinazione

A differenza di strumenti come i tablet, la THInkPen permette ai bambini di continuare a scrivere normalmente sulla carta. I sensori raccolgono però numerose informazioni, dalla pressione esercitata sul foglio alla fluidità del movimento, fino all’inclinazione della penna.

I dati sono stati successivamente elaborati attraverso algoritmi di intelligenza artificiale e confrontati con i risultati dei test clinici. Lo studio ha evidenziato relazioni significative tra gli indicatori raccolti dalla penna e i punteggi clinici. I modelli di intelligenza artificiale sono inoltre riusciti a distinguere gli studenti con difficoltà di scrittura dagli altri.

Uno strumento per aiutare scuole e servizi sanitari

«L’impiego della THInkPen nell’analisi non solo del prodotto finale, ma dell’intero processo di scrittura, potrebbe favorire un’identificazione precoce delle difficoltà di scrittura in ambito scolastico, facilitando così una tempestiva ed efficace attivazione dei servizi clinici» racconta Simona Ferrante, docente del DEIB del Politecnico di Milano.

Un aspetto importante anche per evitare di indirizzare automaticamente ai servizi specialistici tutti gli studenti che manifestano difficoltà. «Diventa fondamentale poter disporre di strumenti di osservazione e di screening affidabili» chiarisce Cristiano Termine, docente di Neuropsichiatria Infantile all’Università dell’Insubria.

La ricerca nasce dal progetto PRIN “e-School 2.0”, guidato dal Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano in collaborazione con l’Università dell’Insubria. Allo studio hanno contribuito anche l’ASST Sette Laghi, l’Università di Padova e il Centro per le Neuroscienze dell’ospedale Los Madroños di Madrid.