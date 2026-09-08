Danni del maltempo 2025, da Regione 2,6 milioni di euro ai Comuni: 105mila euro a Induno Olona
Approvata la delibera per rimborsare le spese di prima emergenza sostenute dagli Enti locali: in provincia di Varese finanziamenti minori anche per Cittiglio e Porto Valtravaglia.
Regione Lombardia mette in campo circa 2,6 milioni di euro destinati agli Enti locali per il ristoro dei costi sostenuti a seguito delle ondate di maltempo che hanno colpito il territorio nel corso del 2025. La delibera di Giunta, approvata su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa di concerto con l’assessore agli Enti locali Massimo Sertori, incrementa di 223.500 euro le risorse precedentemente stanziate per coprire gli interventi di prima emergenza.
Il provvedimento si inserisce nel più ampio pacchetto di aiuti regionali da oltre 5,6 milioni di euro varato a luglio, pensato per sostenere la popolazione, i Comuni e le realtà economiche colpite dagli eventi atmosferici avversi.
I fondi destinati alla provincia di Varese
Nel Varesotto il totale dei contributi assegnati ammonta a 114.000 euro, ripartiti tra tre amministrazioni comunali per gli interventi urgenti realizzati nei rispettivi territori:
Induno Olona: 105.000,00 euro per i danni registrati nell’evento del 23 aprile 2025.
Cittiglio: 7.000,00 euro per gli interventi del 20 luglio 2025.
Porto Valtravaglia: 2.000,00 euro per i ripristini a seguito del maltempo del 28 agosto 2025.
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Le dichiarazioni della Giunta regionale
«Si tratta di risorse concrete destinate agli Enti locali che hanno dovuto sostenere spese straordinarie per affrontare nell’immediato le conseguenze del maltempo – dichiara l’assessore Romano La Russa –. Il nostro obiettivo è garantire il supporto necessario per far fronte agli oneri derivanti dalle emergenze».
«I Comuni affrontano sempre più spesso spese di prima necessità – aggiunge l’assessore Massimo Sertori –. Regione conferma di essere al loro fianco per evitare che questi costi vadano a gravare sui bilanci comunali, rischiando di condizionare i servizi ordinari ai cittadini».
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