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Davide Bufalino si candida a sindaco di Lavena Ponte Tresa per il 2027 con Movimento Alternativo

La decisione è stata formalizzata durante una riunione alla presenza dei fondatori del Movimento Alternativo, Max Nicoletti e Marco Gasparini

movimento alternativo

Il Movimento Alternativo si prepara alle elezioni amministrative del 2027 a Lavena Ponte Tresa. Il gruppo locale ha indicato Davide Bufalino, 47 anni, già coordinatore cittadino del Movimento, come candidato sindaco.

La decisione è stata formalizzata durante una riunione alla presenza dei fondatori del Movimento Alternativo, Max Nicoletti e Marco Gasparini, e della responsabile provinciale per la zona Nord Varese, Elena Nicolini.

Contestualmente è stato nominato nuovo coordinatore cittadino Mario Gigliotti, 44 anni. Bufalino e Gigliotti hanno annunciato di essere già al lavoro sulle proposte da presentare alla comunità e sulla formazione della lista che parteciperà alle prossime amministrative.

«Ora il nostro impegno primario è completare la lista delle 12 persone che faranno parte del gruppo, per poi dedicarci alla definizione dei programmi e alla diffusione delle nostre idee e dei nostri progetti», spiegano Bufalino e Gigliotti.

Dal Movimento Alternativo arriva piena fiducia nei confronti dei due esponenti. «Siamo convinti che Davide e Mario sapranno interpretare con entusiasmo, serietà e spirito di iniziativa le esigenze del territorio», commenta il cofondatore Max Nicoletti.

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Pubblicato il 10 Settembre 2026
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