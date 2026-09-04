Debutto casalingo per la Varesina: all’Elmec Solar Stadium arriva il Cittadella Modena di Defrel

Tutto è pronto all’Elmec Solar Stadium di Venegono Superiore per il primo impegno di campionato della Varesina. Domenica 6 settembre, con fischio d’inizio alle ore 16.00, le fenici faranno il loro esordio nella nuova stagione di Serie D affrontando il Cittadella Modena. Sarà il debutto ufficiale sulla panchina rossoblù per mister Daniele Angellotti, chiamato subito a guidare la squadra in un test probante di fronte ai propri tifosi.

Il primo ostacolo della stagione

L’impegno casalingo riserva subito un avversario di alta caratura. Il Cittadella Modena si presenta ai nastri di partenza del girone con ambizioni dichiarate di alta classifica, avvalorate da una campagna acquisti di primo piano che ha visto approdare in rosa giocatori di grande esperienza, tra i quali spicca l’attaccante francese Gregoire Defrel. Per la Varesina si tratta di un banco di prova immediato per verificare sul campo il lavoro svolto durante la preparazione estiva da parte della società, dello staff tecnico e del gruppo squadra.

Il percorso di avvicinamento e i giovani

Il cammino di avvicinamento alla prima giornata è passato attraverso la sfida di Coppa Italia, dove i rossoblù sono usciti sconfitti di misura per 1-0 sul campo della Pro Patria. Nel fine settimana successivo la squadra ha sostenuto un doppio allenamento congiunto contro Gozzano e Fbc Saronno. Queste amichevoli hanno permesso a mister Angellotti di affinare i meccanismi tattici e di concedere spazio a diversi giovani della rosa, chiamati a farsi trovare pronti per dare il loro contributo nel corso del campionato.

Gli ultimi innesti dal calciomercato

Negli ultimi giorni la dirigenza ha completato l’organico con due nuovi arrivi per rinforzare i reparti. A centrocampo è arrivato l’esperto Alessandro Maspero, ex Pro Sesto, elemento in grado di portare geometria ed esperienza in mezzo al campo. Per la porta la società si è assicurata le prestazioni del giovane classe 2007 Nicolò Fortuna, proveniente dal Pescara, che va a completare il reparto degli estremi difensori a disposizione dello staff.

SERIE D GIRONE D – I GIORNATA

Casatese Merate – Arconatese; Castellanzese – Pontedera; Correggese – Sant’Angelo; Pistoiese – Solbiatese; Pavia – Crema; Pro Patria – Oltrepò; Pro Sesto – Lentigione; Tropical Coriano – Varese; Varesina – Cittadella Modena.