Del Piero illumina il “Provasi”: la visita del Campione del Mondo accende Castellanza

L’emozione di incrociare da vicino un Campione del Mondo del 2006 che ha fatto la storia della Juventus e della Nazionale. Alessandro Del Piero ha fatto tappa allo stadio “Giovanni Provasi” di Castellanza per seguire da vicino il figlio Tobias e il nipote Lorenzo, entrambi in campo con il Città di Pontedera, regalandosi ai tifosi e ai giovani del vivaio per un momento indimenticabile che ha testimoniato ancora una volta come la passione per il pallone vada ben oltre le categorie.

La presenza di un’icona del calcio mondiale ha spinto il sito ufficiale della Castellanzese a pubblicare un approfondito excursus dedicato ai grandi nomi del pallone che, negli anni, hanno assistito alle partite dalle tribune dello stadio o hanno solcato il rettangolo di gioco da giocatori e allenatori.

Dagli spalti al campo, la rassegna evidenzia una costante presenza di protagonisti del massimo campionato italiano:

I grandi in tribuna: oltre a Del Piero, l’impianto neroverde ha ospitato Mauro Tassotti, colonna del Milan degli “Immortali”, Ottorino Piotti, storico portiere di Milan e Atalanta, ed Enrico Delprato, capitano del Parma e costante spettatore della squadra complice papà Ivan allenatore.

I tecnici e gli avversari: dalla panchina si sono alternati un altro campione del mondo come Massimo Oddo, oltre a ex protagonisti della Serie A del calibro di Matteo Contini, Antonio Filippini, Giuseppe Mascara (allenatore del Pontedera) e Sergio Pellissier, senza dimenticare gli incroci con attaccanti dal passato prestigioso come Alberto Paloschi e la presenza nello staff neroverde di mister Francesco Bolzoni.