“Di-segnare la città”, a Busto Arsizio quattro laboratori creativi per incontrarsi attraverso l’arte

Portare la creatività nei diversi luoghi della città per trasformarla in un’occasione di incontro, dialogo e partecipazione. È questo l’obiettivo di “Di-segnare la città. Incontrarsi attraverso la creatività”, il progetto con cui Auser Busto Arsizio, in collaborazione con Assieme a Francesco e Spazio Ars, partecipa a Fabriano All Around 2026.

L’iniziativa propone quattro appuntamenti gratuiti, aperti a tutte le età, nei quali i partecipanti potranno sperimentare altrettanti linguaggi creativi. Un percorso che riprende lo stile di SpazioIncontro, progettualità promossa da anni sul territorio, e che mette al centro l’arte non soltanto come espressione personale, ma anche come strumento per creare relazioni tra persone con età, esperienze, risorse e culture differenti.

Quattro appuntamenti in diversi luoghi della città

Il primo appuntamento è in programma lunedì 14 settembre alle 15.30 allo Spazio FiliUrbani dei Molini Marzoli, dove si terrà un laboratorio di pittura curato da Fernanda Lombardi, nell’ambito dell’iniziativa FiliUrbani Cultural-Mente.

Il percorso proseguirà sabato 19 settembre alle 15.30 nella sede di Assieme a Francesco, in via S. Pellico 3, con un laboratorio di acquerello condotto da Nicoletta Meloncelli.

Il terzo incontro sarà domenica 27 settembre alle 15.30 nella sala di viale Repubblica 67, dove Ylenia Zoffoliguiderà un laboratorio di collage durante la mostra Artisti (in)consapevoli racconta.

A chiudere il programma sarà l’appuntamento di giovedì 8 ottobre alle 15.30 nella sede di Auser Busto Arsizio, in via Volta 5, con Parole piegate, laboratorio curato da M. Maggioni e M. Volfi.

La creatività come occasione di relazione

Il filo conduttore dei quattro appuntamenti è la volontà di favorire l’incontro attraverso la sperimentazione di una pluralità di linguaggi. Pittura, acquerello, collage e parole diventano così strumenti per conoscersi, condividere esperienze e costruire momenti di partecipazione.

La scelta di organizzare gli incontri in luoghi differenti della città contribuisce inoltre a creare una sorta di percorso diffuso, nel quale gli spazi quotidiani diventano luoghi di relazione e condivisione.

“Di-segnare la città” si rivolge a tutti, senza limiti di età, e non richiede necessariamente una particolare esperienza artistica: al centro dell’iniziativa ci sono infatti la sperimentazione, la creatività e soprattutto la possibilità di stare insieme.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e aperti a tutti.